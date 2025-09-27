Magazín

Obrazem: Dvě tváře Islandu očima fotografa Ondráčka. Boj s živly a polární záře

Obrazem: Dvě tváře Islandu očima fotografa Ondráčka. Boj s živly a polární záře
Vodopád Svödufoss.
Jedna z dominant západní části Islandu – Lóndrangar. Toto místo patří k těm vůbec nejfotografovanějším na západě Islandu. Slunný den se střídal s náhlými vánicemi a i z této fotky by člověk nevěřil, že pár minut před tím jsme čelili téměř vodorovně letícímu sněhu v prudkém větru. Nakonec jsme byli odměněni za výdrž touto nepopsatelně nádhernou scénou.
Skalní brána Gatklettur. Prchavý moment náznaků světla a barev při východu slunce na tomto fotograficky velmi vděčném a slavném místě. Měli jsme velké štěstí, že nám přes noc nasněžilo, jelikož většinou zde sníh nevydrží příliš dlouho vlivem mořského podnebí.
Socha Bárðura Snæfellsáse. Jde o tamější mytickou postavu, ducha, bůžka a strážce, který se toulal krajinou, a lidé ho uctívali a volali na pomoc v časech nesnáze. Měl ale dvě tváře a uměl být jak velmi tvrdý a nemilosrdný, tak neuvěřitelně vlídný a laskavý. Tím skvěle reprezentuje nejen poloostrov Snaefellsnes, ale celý Island. Zobrazit 25 fotografií
Foto: Aktuálně.cz / Marek Ondráček / www.markusnakus.com / Instagram @markusnakus / Facebook Marek MarkuSnakus Ondracek / Email: [email protected] / Se souhlasem k použití
Dan Poláček Magazín nib Marek Ondráček, Dan Poláček, Magazín, nib
před 52 minutami
Český fotograf Marek Ondráček přináší fascinující svědectví o dvou tvářích Islandu. Během své expedice čelil extrémnímu větru, písečným bouřím a zrádným plíživým vlnám u zkamenělých trollů Reynisdrangar. Odměnou za boj s živly mu byly scény jako z jiného světa: ledové diamanty na černé pláži a především dechberoucí tanec polární záře nad ikonickou horou Kirkjufell.

"Kdo není mokrý, fotí pod svoje možnosti," říká s nadsázkou fotograf Marek Ondráček, když vzpomíná na dramatické okamžiky své poslední fotoexpedice na Island. Tato severská země, známá jako země ledu a ohně, mu připravila dosud nejintenzivnější fotografické dobrodružství. Ač šlo o komorní výpravu, zážitky, které si odvezl, byly o to silnější.

Island drsný

Island přivítal Marka a jeho skupinu se vší drsnou krásou, jakou si lze jen představit. "Extrémní vítr, déšť a sníh nás bičovaly po první tři čtyři dny," vzpomíná. Podmínky byly náročné nejen na psychiku a odolnost účastníků, ale i na fototechniku. "Vzduchem létal písek, který se dostal úplně všude. Pronikal do batohů, fotoaparátů a zalézal za oblečení," dodává. A ani samotného Ondráčka Island nešetřil. Při útěku před vlnou si narazil žebra i kyčel a vodopád Selljalandsfoss ho promáčel skrz naskrz.

Přestože byly dny chladné a plné výzev, fotograf si byl vědom jejich skrytého potenciálu. "Drsná příroda nepřináší jen příkoří. Island nám naservíroval hodně pěkné podmínky, při kterých byla radost fotit," vzpomíná třeba na focení dramatických siluet skal Reynisdrangar.

Plíživé vlny a adrenalin

Jedním z nejsilnějších zážitků pro něj byla zkušenost s takzvanými plíživými vlnami, které se mohou objevit znenadání a překvapit i zkušeného cestovatele. A opravdu přišly - ve chvíli, kdy se začal blížit čas na balení techniky.

Během dramatického úprku, kdy chtěl zachránit svůj batoh, uklouzl a s sebou strhl i další dva účastníky. Vlna je sice smočila, ale techniku se podařilo uchránit. "Zůstával také velký respekt před oceánem. Tato adrenalinová epizoda mi paradoxně zvedla náladu. A vše zakončila návštěva místního pivovaru," směje se dnes.

Island krásný

Island však neukázal jen svou drsnou stránku. Vítr ustal, slunce se odráželo od sněhem pokrytých plání a krajina okolo začala připomínat pohádku. "Je to těžko předatelná nádhera, když jste obklopeni zasněženou krajinou, hned vedle teče divoká řeka," říká Marek.

Poté se přiblížila i šance zachytit polární záři. Marek si cestou k hotelu všiml pruhu, který nepřipomínal mrak. "Na obloze tančila slabá aurora," vzpomíná. Na místo dorazili v momentě, kdy většina ostatních fotografů už balila. Právě tehdy ale začala noční show - nebeské představení, které překonalo všechna očekávání. "Najednou vidíte, jak někdo maluje světlem na hvězdnou oblohu… tvary se míhají, mění, objevují a mizí. Zmohl jsem se jen intuitivně mačkat spoušť a zírat s otevřenou pusou," říká Marek. Byl to jeho první kontakt s aurorou - a na tento okamžik jen tak nezapomene.

Mýtus, který vše vystihuje

Na závěr účastníci expedice navštívili Arnarstapi a místní sochu mytického strážce Bárðura Snæfellsáse - postavy, která se podle legendy toulá krajinou a chrání ji, ale dokáže být i nekompromisní. "Uměl být tvrdý a nemilosrdný, ale i neuvěřitelně vlídný a laskavý," dodává Ondráček.

Výprava skončila, ale dojem z ní přetrvává. "Island mě opět přesvědčil o tom, že má charakter - divoký, krásný, návykový. Nepříjemnosti střídá absolutní euforie. A jakmile to jednou zakusíte, pravděpodobně budete mít touhu se tam vrátit," uzavírá fotograf.

Fotograf Marek Ondráček

Marek Ondráček se specializuje na interiéry, architekturu a krajinu - a profesionálně od roku 2012. Působí jako lektor, školitel a své zkušenosti předává na workshopech a fotoexpedicích, při nichž se věnuje nejen technickým aspektům fotografie, ale i hlubšímu prožitku krajiny. Ve své krajinářské tvorbě akcentuje vztah člověka a přírody, její křehkost a vliv na lidskou psychiku. Jeho fotografie byly opakovaně oceněny v soutěžích.

V komerční sféře se věnuje především fotografii interiérů, nemovitostí a architektury, přičemž klade důraz na to, aby fotografie nejen reprezentovaly prostor, ale prodávaly - a především aby zůstaly v paměti.

Více informací naleznete na jeho webových stránkách: https://www.markusnakus.com/. Chcete zažít Island na vlastní kůži a nahlédnout do jeho drsné i laskavé tváře? Přidejte se k Markově další fotoexpedici plánované na 1. až 8. března 2026.

Prohlédnout si 25 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

KVÍZ: Jak dobře znáte táborákové písničky? Tyhle chytáky uhodnou jen zkušení trampové

KVÍZ: Jak dobře znáte táborákové písničky? Tyhle chytáky uhodnou jen zkušení trampové
Infografika

Nečekaný nález překvapil archeology. Pravěká osada ležela pod silnicí a hřbitovem

Nečekaný nález překvapil archeology. Pravěká osada ležela pod silnicí a hřbitovem

Nahé tělo v pohybu je krásné. Průkopník taneční fotografie to věděl už před sto lety

Nahé tělo v pohybu je krásné. Průkopník taneční fotografie to věděl už před sto lety
46 fotografií

Margita na novém albu zpívá se svou zemřelou manželkou Zagorovou

Margita na novém albu zpívá se svou zemřelou manželkou Zagorovou
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem Fotograf Marek Ondráček fotogalerie Island expedice krása fotograf fotografie krajina

Právě se děje

před 9 minutami
Marný tah Pirátů? Těsně před volbami chtějí nechat lidem víc peněz, Stanjura je proti

Marný tah Pirátů? Těsně před volbami chtějí nechat lidem víc peněz, Stanjura je proti

Opoziční Piráti navrhli krátce před volbami růst části daňových slev či zvýšení rodičovského příspěvku včetně jeho pravidelné valorizace.
před 9 minutami
Česko - Bulharsko. Dveře ke snu o medaili jsou pootevřené, Češi hrají semifinále MS

ŽIVĚ
Česko - Bulharsko. Dveře ke snu o medaili jsou pootevřené, Češi hrají semifinále MS

Sledujte online přenos ze semifinále mistrovství světa ve volejbalu na Filipínách mezi Českem a Bulharskem.
před 22 minutami
KVÍZ: Jak dobře znáte táborákové písničky? Tyhle chytáky uhodnou jen zkušení trampové
Infografika

KVÍZ: Jak dobře znáte táborákové písničky? Tyhle chytáky uhodnou jen zkušení trampové

Otestujte se v kvízu z trampských písní a zjistěte, jak dobře znáte hity od táborových ohňů.
Aktualizováno před 44 minutami
Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

ŽIVĚ
Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 52 minutami

Obrazem: Dvě tváře Islandu očima fotografa Ondráčka. Boj s živly a polární záře

Obrazem: Dvě tváře Islandu očima fotografa Ondráčka. Boj s živly a polární záře
Prohlédnout si 25 fotografií
Vodopád Svödufoss.
Jedna z dominant západní části Islandu – Lóndrangar. Toto místo patří k těm vůbec nejfotografovanějším na západě Islandu. Slunný den se střídal s náhlými vánicemi a i z této fotky by člověk nevěřil, že pár minut před tím jsme čelili téměř vodorovně letícímu sněhu v prudkém větru. Nakonec jsme byli odměněni za výdrž touto nepopsatelně nádhernou scénou.
před 54 minutami
Pozor, výluka. Podstatná část metra linky A je o víkendu mimo provoz

Pozor, výluka. Podstatná část metra linky A je o víkendu mimo provoz

Pro cesty v centru metropole mohou cestující využít náhradní tramvaje XA ze zastávky Nádraží Podbaba do stanice Nové Strašnice.
před 1 hodinou
Záhada zmizení báječné pilotky Earhartové. Trump teď učinil zásadní krok

Záhada zmizení báječné pilotky Earhartové. Trump teď učinil zásadní krok

Amelie Earhartová zmizela v roce 1937 při svém pokusu o oblet zeměkoule.
Další zprávy