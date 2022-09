Je zrcadlovka mrtvá? Nesmysl, do věčných lovišť ještě nemíří, říkají experti

Fotografické weby i sociální sítě v poslední době zaplnily zprávy o tom, že zrcadlovky končí a přestávají se vyrábět, aby vyklidily pole modernějším bezzrcadlovkám. Ve skutečnosti to tak není a zrcadlovky ještě zdaleka nevyklízejí pole, upozorňují insideři z firem, které fotoaparáty vyrábějí. Podobný názor má například i Pavel Šerý z českého zastoupení Canonu.

Argumenty pro to, že zrcadlovky ještě nejsou odepsané, jsou dány ekonomicky. Zrcadlovky se stále slušně prodávají, a pokud o ně bude zájem, z pohledu firem nedává smysl rušit jejich výrobu. "Například z pohledu Canonu v Česku představují zrcadlovky stále dvacet procent obratu, dalších zhruba dvacet připadá na kompakty a šedesát na bezzrcadlovky," konstatuje produktový specialista Pavel Šerý. "Na kusy se však stále prodává více zrcadlovek než bezzrcadlovek," dodává a vysvětluje, že zrcadlovky budou prodávat tak dlouho, dokud o ně budou mít zákazníci zájem.

Podobný názor, že zrcadlovky ještě zdaleka nejsou odepsané, sdílí mnoho expertů v oboru, a to jak těch zastupujících výrobce, tak i odborných novinářů.

Za všechny můžeme zmínit třeba Bretta Daye z webu Photofocus.com, který se specializuje na fotografickou techniku. "Samozřejmě všichni víme, že bezzrcadlovky si vedou skvěle a jsou budoucností. Přesto to neznamená, že by digitální zrcadlovky najednou zemřely a staly se z nich špatné fotoaparáty," konstatuje.

"Když se říká, že zrcadlovky jsou mrtvé, neznamená to, že se okamžitě přestanou vyrábět. Znamená to prostě jen to, že technologie zrcadlovky je už překonaná," říká také mezi fotografy známý youtuber Tony Northrup. Upozorňuje přitom, že pokud jde o levnější přístroje, může být zrcadlovka stále lepší volbou než bezzrcadlovky. Jednoduše proto, že člověk za méně peněz získá "více muziky".

V čem je vlastně rozdíl mezi zrcadlovkou a bezzrcadlovkou?

Napřed si řekněme, v čem se bezzrcadlovky a zrcadlovky téměř neliší: ve váze, velikosti a kvalitě obrazu. V počátcích sice platilo, že bezzrcadlovky byly o něco menší a lehčí, ale ta doba už je pryč.

A v čem se tedy liší? Bezzrcadlovka se vyplatí lidem, kteří potřebují špičkově rychlé zaostřování a sledování pohybujících se objektů nebo přesné a průběžné zaostřování na zorničku oka. Ocení ji také ti, kdo potřebují, aby fotoaparát při práci nevydával žádný rušivý zvuk. A výhodu v nich budou spatřovat fotografové, kteří si potrpí na nejmodernější optiku. Také elektronický hledáček může být pro někoho výhodou, protože čte data ze snímače a zobrazuje přesně to, co bude na výsledné fotografii.

I zrcadlovka má však svoje výhody: obvykle výrazně větší výdrž baterie, často nižší cenu v porovnání se srovnatelnými modely bezzrcadlovek a záplavu dostupných a levných objektivů. Pro některé uživatele může být výhodou i optický hledáček - stále je mnoho fotografů, kterým pohled do elektronického displeje v hledáčku bezzrcadlovek není příjemný.

"U sportovních nebo reportážních fotografů je vcelku jasné, že je přechod na bezzrcadlovky láká nebo už je mají," říká Pavel Šerý. Rozhoduje právě schopnost rychlého a precizního zaostřování pohybujících se objektů. Možnosti se navíc u bezzrcadlovek stále posouvají, takže třeba u nového Canonu EOS R3 můžete zaostřovat vlastním okem. "Podíváte se na něco a fotoaparát na to zaostří. Podíváte se na člověka a začne ho to sledovat, aby byl stále ostrý. Podíváte se na jiného a sledování se přepne na něj," říká Šerý.

Úplně jiné priority ale může mít člověk, který s fotografií teprve začíná, má omezený rozpočet a možnosti extrémně rychlého a precizního zaostřování objektů v pohybu pro něj nejsou klíčové. Pro toho může být stále výhodnější levnější zrcadlovka. "Navíc má k dispozici obrovskou nabídku cenově dostupných objektivů, a to i od výrobců třetích stran nebo z bazarů," říká Šerý.

Kdy tedy zrcadlovky skončí?

To je otázka, na kterou nikdo nezná odpověď. Jisté je, že vývoj fotoaparátů teď budou posouvat kupředu bezzrcadlovky (a samozřejmě mobilní telefony, ale to už je úplně jiné téma).

Zrcadlovky, odsunuté na vedlejší kolej, mohou ve světě, který se technologicky posunul na vyšší úroveň, existovat ještě poměrně dlouho. Analogií, které naznačují, že by to tak mohlo být, tady pár je. Například klasické filmové fotoaparáty, o kterých se říkalo, že s nástupem digitální fotografie zmizí, ale nestalo se to. Nebo přístroje s anachronickým dálkoměrným hledáčkem, které se také stále drží. Ano mluvíme teď třeba o luxusních fotoaparátech Leica M, které nemají ani jednoduché automatické zaostřování (musí se ostřit ručně) - a přesto jsou snem spousty fotografů, kteří za ně dokážou platit sumy vyšší než za nejmodernější bezzrcadovky.