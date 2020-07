Praha jinak. Fotograf vystoupal ve věžích čtyři kilometry, aby zachytil kouzlo ulice

Foto

Vítěz Grantu Prahy na Czech Press Photo Tomáš Vocelka během fotografování z pražských věží absolvoval celkem 112 výstupů, a kdyby se sečetly jejich výšky, vydalo by to na čtyři kilometry. To všechno, aby zachytil neobvyklé pohledy do pražských ulic a na život v nich. Snímky fotografa Aktuálně.cz budou od 2. července k vidění v galerii pražského Czech Photo Centre.