Sever Ruska, nádherný, mrazivý, odlehlý. Mezeňská oblast na fotkách Patrika Minára

Foto

Mezeňská oblast leží na severu evropské části Ruska. Odlehlý kus země u Archangelska, drsný a civilizací téměř nedotčený, se vydal zdokumentovat slovenský fotograf Patrik Minár. "Byl to neskutečný zážitek, už jsem rozhodnutý, že se tam co nejdřív vrátím," říká. A protože fotografoval v oblasti, kde jsou běžné mrazy pod -30 stupňů Celsia, přidává rady, jak na to.

"Celá krajina byla zasněžená, teplota se pohybovala okolo -35 ℃. Navíc bylo počasí velmi proměnlivé - jeden den byl slunečný a mrazivý, ten další byl zamračený s hustým sněžením. Používání techniky v takových podmínkách je velmi náročné," říká fotograf Patrik Minár. "Při focení v tak nízkých teplotách je největším problémem změna teploty. Když jsme potřebovali si dát čaj v rozehřátém stanu, museli jsme nechat fototechniku na mraze, aby nedošlo k jejímu zarosení," popisuje muž, který už má za sebou řadu fotografických výprav, například do Spojených arabských emirátů, Číny nebo Bangladéše. Sever Ruska ho však úplně uchvátil. "Tamní neskutečné mrazy jsou pro mě zatím asi největším zážitkem. Rád se tam vrátím," říká a chce to udělat co nejdříve. Patrik Minár fotografoval novou plnoformátovou bezzrcadlovkou Canon EOS R a zrcadlovkou Canon EOS D5 Mk IV. "Bezzrcadlovka se plně osvědčila, i v těch mrazech fungovala jako za běžného počasí. Přemisťování ostřicího bodu palcem na displeji bylo úplně bezproblémové a rychlé," říká fotograf. Jeho obavy, že kvůli zimě by mohl mít problémy s elektronickým hledáčkem, se nenaplnily. S fotoaparátem v ruce zažil snad všechny rozmary počasí. "Asi nejtěžší je fotit silný déšť. Tam žádné oblečení nepomáhá, obtížná je i výměna objektivů," říká. Technika Patrika Minára. Vlevo plnoformátová bezzrcadlovka Canon Eos R, vpravo zrcadlovka Caonon EOS 5D Mk IV. | Foto: Patrik Minár, Canon Rady Patrika Minára pro fotografování v extrémních mrazech Vyberte si správné oblečení. Radši si toho na sebe oblečte víc než méně. Velmi oceníte rukavice určené pro ovládání dotykových displejů. V teple by měl být hlavně střed těla kolem srdce. Chraňte sebe i techniku. Ideálním prostředkem je pláštěnka, která je štítem pro fotografa i fotoaparát před silným deštěm a sněžením. Hodí se i dva hadříky z mikrovlákna na čistění optiky. Zkontrolujte před focením baterii, že je plně nabitá, a mějte záložní - raději více než jednu. Neměli byste zapomenout ani na záznamová média, mít dvě karty v batohu navíc.