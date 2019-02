Krakonošovy sochy: 34 fotek ledového království mezi Lysou horou a Vrbatovou boudou

před 5 hodinami

Je to unikátní příležitost vidět kousek Krkonoš, kam se v létě nesmí. Oblast pod vrcholem Lysé hory je v létě zavřená, turistická stezka tudy nevede. V zimě je to jinak - na Lysou je možné vyjet lanovkou a od ní vychází trasa vhodná pro skialpinisty i běžkaře. Pokud vyjde počasí, nádherná procházka z Lysé hory k Vrbatově boudě stojí za to.

Lysá hora v Krkonoších leží v první zóně národního parku a zima je jediné období, kdy se tam může turista legálně dostat. Určitě to stojí za to - hlavně v době, kdy námraza vytvoří z horské kleče mezi Lysou, Kotelským sedlem a Růženčinou zahrádkou nádherné ledové sochy. Sedačkovou lanovkou z Rokytnice nad Jizerou se dá vyjet nahoru už od osmi hodin ráno, zpáteční jízdenka přijde na 120 korun a poslední možnost dostat se dolů je ve čtyři hodiny odpoledne. Procházka z Lysé k Vrbatově boudě není nijak namáhavá, nejsou tam prudká stoupání, a pokud vyjde počasí, naskýtají se během ní krásné výhledy. Sníh, kam jen oko dohlédne. Projeli jsme se s rolbařem na sjezdovce v Rokytnici nad Jizerou | Video: Tomáš Vocelka | 01:38 Nejde o klasickou udržovanou běžkařskou stopu, v zimních turistických mapách je trasa vyznačena jako skialpová. Dá se projet i na běžkách nebo projít na sněžnicích, což je určitě lepší, než se tam vydat pěšky (ale potkáte tam i pěší turisty). Neopouštějte značené cesty, varují strážci parku Při zimní turistice v Krkonoších (zvláště v nejpřísněji chráněné zóně) je možný pohyb jen po značených trasách. Platí to samozřejmě i pro ty skialpové. "Je poměrně dost sněhu, svahy jsou lákavé. Freeridisté a snowboardisté proto jezdí lokalitami, kde nemají co dělat, kde je zákaz vstupu do volného terénu," uvedl pro ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. "Jde většinou o místa, kde zimuje kriticky ohrožený tetřívek," dodal. Kdo zákaz nerespektuje, musí podle něj počítat se sankcemi. "Mohou dostat pokutu na místě až do výše deseti tisíc korun," konstatoval.