Mladík, který opustil židovskou ortodoxní komunitu, očima špičkové fotografky

Baruch vyrostl v židovské ortodoxní komunitě, ale rozhodl se z ní odejít a žít si po svém. Jeho osudy a pocity dokumentovala vynikající britská fotografka Laura Pannacková v rámci grantu Lumix Stories for Change. Ukázky z její práce si můžete díky prestižnímu časopisu British Journal of Photography prohlédnout v galerii u tohoto článku.

"Můj život v komunitě byl černobílý. Cokoliv, co člověka odvádí od studia Tóry, je nepřijatelné. Jednoho dne jsem se rozhodl, že ji opustím. Navždy to změnilo můj život," konstatuje mladík Baruch. Říká, že podle lidí v komunitě teď žije dvojí život. "Vědí, že jsem se změnil, a nepřijali to," dodává ve videu, které je součástí fotografického a filmového grantového projektu Lumix Stories for Change, jehož je hrdinou.

"Všichni máme možnost volby, ale která cesta je správná? Co nás dělá tím, čím jsme? Všichni máme úžasnou šanci být, kýmkoliv jenom chceme. Já jsem si vybral toto: být dobrým člověkem, ale jít vlastní cestou," vysvětluje Baruch, jehož život dokumentovala britská fotografka Laura Pannacková.

Pannacková je držitelkou mnoha mezinárodních fotografických ocenění včetně World Press Photo a byla v roce 2015 také porotkyní této soutěže. Proslavila se především portrétní fotografií a sociálním dokumentem. Její práce byla vystavena například i v Národní portrétní galerii v Londýně. Na fotografiích zobrazuje život portrétovaných co nejpravdivěji, ale přitom nezůstává na povrchu - snaží se zachytit i emoce, nálady a vnitřní prožitky fotografovaných.

Laura Pannacková je třetím držitelem grantu Lumix Stories for Change, za kterým stojí prestižní fotografický časopis British Journal of Photography a výrobce fotoaparátů Panasonic Lumix. Grant je určen na podporu projektů, které zachycují pozitivní změny ve společnosti a v lidských životech. Fotografové v rámci grantu získávají mimo jiné fotografickou techniku od Panasonicu, se kterou pak mohou svůj projekt realizovat.

Video, které Laura Pannacková pořídila v rámci projektu Lumix Stories for Change (v původním znění s anglickými titulky). | Video: LUMIX Stories for Change © Laura Pannack 2020

Portréty Barucha, který se rozhodl opustit ortodoxní komunitu, fotografovala Pannacková na nejrůznějších místech Izraele a doprovází je také krátké video. "Doufám, že moje práce inspiruje další lidi, aby žili svůj život bez nejrůznějších omezení," uvedla fotografka.

laurapannack.com

instagram.com/laurapannack