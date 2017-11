Leica představila nový model CL. Přináší tím do řady L hledáček a klasické ovládání

před 33 minutami

Německá Leica, známá luxusními fotoaparáty, představila svůj nový model CL s menším APS-C snímačem. Technicky vzato přináší v podstatě totéž, co již známý model TL2. Pro fotografa může být ovšem rozdíl zásadní. Na rozdíl od futuristicky střižené TL2 má nová Leica CL retro design, hledáček a klasické rozložení ovládacích prvků.

Čistě technicky vzato by vlastně nebyl důvod, proč by měl fotoaparát jako nová Leica CL vzniknout. Sama Leica se totiž netají tím, že uvnitř jsou oba přístroje v podstatě identické.

Přesto budí Leica CL mezi fotografy a příznivci značky zasloužený zájem. I když je uvnitř stejná, ve skutečnosti je úplně jiná než její o něco starší sestra. Leica se totiž rozhodla přinést do řady L design a ovládání, které jsou blízké jejím ikonickým plnoformátovým modelům M.

Nový model CL má tedy hledáček (na rozdíl od Leicy M je elektronický) a na těle fotograf najde klasické ovladače, na které je zvyklý. To je oproti futuristickému TL2 velký rozdíl, hledáček i ovladače u něj totiž chybí.

Nový model (nejen designem, ale i svou cenou) cílí na fotografy, kteří momentálně volí takové fotoaparáty jako Fujifilm X-Pro2 nebo bezzrcadlovky od Sony. Cena samozřejmě není nízká, to se ovšem u Leicy ani nedá čekat. Tělo bez objektivu by mělo vyjít zhruba na 65 tisíc korun, zatímco tělo X-Pro2 vyjde zhruba na 50 tisíc a Sony A6500 na 48 tisíc (s objektivem 50 mm). I když je to citelný rozdíl, řada fotografů už o Leice může začít uvažovat. Svou roli v tom hraje zejména prestiž značky a její ikonický status, zejména mezi fotožurnalisty.

Leica CL může používat objektivy s bajonety TL a SL. S využitím adaptéru lze na tělo nasadit i objektivy systému M a R.