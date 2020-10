Krásné nové stroje. Přes potíže s covidem přichází podzimní vlna nových fotoaparátů

Ekonomické potíže způsobené pandemií koronaviru ještě komplikují stále se zhoršující situaci na trhu s fotoaparáty. Přesto jejich výrobci přišli za posledních třicet dní se záplavou novinek: od fotografujícího dalekohledu až po profesionální fotoaparát téměř do kapsy. Všichni zřejmě upínají své naděje k předvánočním prodejům. Pojďte se na tyto novinky podívat, od Canonu až po Zeiss.

Je všeobecně známé, že prodeje fotoaparátů rok od roku klesají a jejich výrobcům to způsobuje stále větší potíže, které v případě Olympusu letos vyústily dokonce až k tomu, že se výroby fotoaparátů úplně zbavil. Koronavirus a nejistá ekonomická situace všechno ještě zhoršují. Přesto výrobci stále přicházejí s novinkami a snaží se trh znovu rozhýbat. Zvláště patrné je to v posledních třiceti dnech, kdy se objevuje jeden nový přístroj za druhým, zřejmě s vidinou předvánočních prodejů.

Canon přichází s fotografujícím dalekohledem

Canon, který letos přišel mimo jiné se dvěma novými profesionálními bezzrcadlovkami EOS R5 a EOS R6, nyní zabrousil do úplně jiných vod. Levné kompaktní amatérské fotoaparáty jsou v posledních letech považované za druh, kterému hrozí rychlý zánik, protože jejich roli převzaly mobilní telefony. Canon se rozhodl, že se na tuto kategorii podívá úplně jinak, neotřele, a nabídne lidem něco, co jejich mobilní telefony stále nedokážou.

Vznikl tak designově překvapivý fotoaparát ukrytý v kukátku, který nabízí možnost podobného přiblížení, jako mají dalekohledy. Canon Power Shot Zoom má elektronický hledáček a ohniskovou vzdálenost objektivu odpovídající 100 nebo 400 milimetrům, digitálně rozšiřitelnou až na 800 milimetrů. To už je pořádný teleobjektiv, který umožní fotit třeba na fotbale z tribuny, nebo zachytit ptáky na vzdáleném krmítku.

Kvalita snímků lepší než z mobilu nebude, ale tolik na dálku ještě mobilní telefony moc fotit neumí. Cena se má pohybovat kolem 300 dolarů, tedy zhruba na té úrovni, kolik stojí ty zmiňované levné kompakty. V Česku to bude něco pod devět tisíc korun.

Canon kromě toho myslel i na bezzrcadlovky pro fotoamatéry a představil také inovovaný model EOS M50 Mark II.

Fujifilm: cenově dostupný model se stabilizací

Je to jen pár let, kdy se na fotografických serverech zcela vážně debatovalo o tom, že existují tisíce technických důvodů, proč fotoaparáty Fujifilm nemohou mít stabilizovaný snímač. Pak přišel model X-H1, následoval X-T4 a bylo jasné, že všechny ty řeči byly nesmyslné. Byly to ovšem špičkové fotoaparáty orientované na profesionály s odpovídající velikostí i cenou.

Stabilizace je extrémně užitečná věc, která umožňuje fotit i za špatného světla bez stativu a mít přitom ostré snímky. Navíc má své velké výhody i při točení videa. Fujifilmu se teď stabilizovaný snímač podařilo dostat i do malého, levnějšího těla úplně nové řady X-S. V USA má stát 999 dolarů, v Česku by tedy cena mohla padnout někde ke hranici třiceti tisíc korun, možná i pod ni. To by byla docela tvrdá konkurence pro Sony, jehož stabilizovaný model A6600 stojí kolem 40 tisíc.

Fotoaparát X-S10 má výklopný a otočný displej, stejný snímač jako vlajková loď Fujifim X-T4 s rozlišením 26 megapixelů a stabilizace dokáže zvládnout až šest expozičních stupňů. Navíc je zde rychlé ostření, které je schopno pracovat i za velice špatných světelných podmínek. Přístroj je hodně orientovaný na fotografy, kteří fotí i točí video.

To, co Fuji X-S10 naopak chybí ve srovnání se špičkovými modely, je utěsnění proti prachu a vodě. Má také rozložení ovládacích prvků, které připomíná spíše levné modely Fujifilm X-T100 a X-T200 než špičkové modely této značky.

Nikon inovoval špičkové bezzrcadlovky Z6 a Z7

Nikon nemíval ve zvyku označovat své fotoaparáty pořadovými římskými čísly, jako to dělají Canon, Olympus nebo Sony. Ale časy se mění a už i Nikon přišel s verzemi "Mark II". V tomto případě jde o plnoformátové bezzrcadlovky Nikon Z6 II a Z7 II. Dvojka v názvu má smysl, jde o vylepšené předchozí modely.

Těch vylepšení je ovšem dost - oba fotoaparáty dostaly duální procesory, takže pracují s obrazem rychleji než jejich předchůdci. Mají lepší zaostřování na oči lidí i zvířat, umí pořídit větší počet snímků za vteřinu, mají větší výdrž na baterie, nový přídavný bateriový grip s ovládáním. A hlavně - mají dva sloty na paměťové karty.

Když přišly modely Z6 a Z7, spousta recenzentů na celém světě varovala, že pouze jeden slot na karty se profesionálním fotografům nebude líbit. Hlavně ti, kteří fotí svatby, jsou zvyklí se jistit a ukládají pořízené snímky na dvě karty. Kdyby jedna nešla načíst, pořád mají zálohu.

Nikon argumentoval tím, že nové XQD karty jsou tak spolehlivé, že zálohu nepotřebujete. Jenže druhý problém byl, že jsou také velmi drahé, ono přece jenom dát přes čtyři tisíce za paměťovou kartu je dost.

Nové modely daly za pravdu kritikům a dostaly dva sloty - jeden na QXD kartu a jeden na klasickou, levnější SD kartu.

Nikon Z6 II a Z7 II se začnou prodávat za zvýhodněnou cenu 49 990, respektive 77 990 Kč, která by se od ledna příštího roku měla zvednout na 56 (85) tisíc korun.

Sony: profesionální fotoaparát téměř do kapsy

Firma Sony, která odstartovala boom profesionálních bezzrcadlovek a v podstatě tím zahubila klasické zrcadlovky, byla v poslední době kritizována, že polevuje v technických inovacích, které táhly celý trh kupředu.

Odpověděla na to tím, že přišla s modelem A7c, což je dosud nejmenší plnoformátová bezzrcadlovka s výměnnými objektivy na trhu. Jako by tím Sony naznačovalo, že tudy povede další revoluce.

Velké snímače profesionálních fotoaparátů mají řadu výhod (například výborně fotí téměř ve tmě), a pokud se fotoaparáty podaří dostatečně zmenšit, je v ohrožení celý segment fotoaparátů s menším APS-C snímačem. Ten používá většina amatérských zrcadlovek a bezzrcadlovek, které těží mimo jiné i z toho, že jsou menší a skladnější než ty profesionální. (A cena? Bohužel docela vysoká, 57 tisíc korun bez objektivu).

Zeiss: foťák s Androidem za 6000 dolarů

Ano, Zeiss ZX1 není tak úplně novinka. Byl ohlášen už před dvěma lety, a pořád se neprodává. Jde o kompaktní fotoaparát s plnoformátovým snímačem (37,5 Mpx), který je vybavený operačním systémem Android a měl by se prodávat s nainstalovanými programy pro úpravu fotografií od společnosti Adobe. Co je tedy nového? To, že se v některých obchodech objevil v předprodeji a cena není ani zdaleka lidová. Šest tisíc dolarů (v přepočtu nějakých 140 tisíc korun) je docela dost, a to i z pohledu lidí, kteří profesionální fotoaparáty kupují.