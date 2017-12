Pohled do zákulisí: Jak se fotil kalendář Pirelli? Letos poslal modelky za Alenkou do říše divů

před 19 minutami

Kalendář Pirelli, slavný tím, že ho vytvářejí nejslavnější fotografové a modelky světa, letos vyšel už po pětačtyřicáté. Firma ho letos svěřila britskému módnímu fotografovi Timu Walkerovi. Jeden z výtisků je už i v Česku, firma ho slavnostně představila v úterý 5. prosince. Bude se tradičně dražit ve prospěch Masarykova onkologického ústavu v Brně. Video u článku ukazuje, jak vznikal.

Pirelli je patrně nejslavnější kalendář na světě. Poprvé vyšel v roce 1963 a od té doby se proměnil ve sběrateli ceněný předmět. Přispěl k tomu fakt, že vychází v omezené sérii a nedá se koupit. A také to, že ho fotí nejslavnější fotografové a modelky na světě.

"Společnost Pirelli kalendář věnuje významným osobnostem, například královským rodinám ve Velké Británii či ve Španělsku. Ale existuje ještě jedna cesta, jak ho získat. V mnoha zemích se draží a výtěžek pomáhá řešit nejrůznější těžkosti našeho světa," konstatoval marketingový ředitel firmy Zdeněk Vacl. Internetová dražba se letos uskuteční 6. prosince (na serveru iDNES.cz).

Tentokrát kalendář přináší extravagantní, surrealistické a také mírně temné pojetí proslulé pohádky Lewise Carrolla, v níž se Alenka vydává na svou cestu do neznámého světa. Inspirací přitom fotografu Walkerovi nebyl jen samotný příběh plný podivuhodných dobrodružství, ale také ilustrace Johna Tenniela, které doprovodily první vydání knížky v roce 1865.

"Příběh Alenky už byl zpracován tolikrát. Ale já jsem se chtěl vrátit na úplný začátek, do fantazie, ze které vzešel. A snažil jsem se na něj dívat dnešním pohledem," říká fotograf Tim Walker o svém přístupu - snažil se hledat krásu v odlišnosti a diverzitě.

Walker obsadil do svého kalendáře pouze modelky a modely tmavé barvy pleti. Není to poprvé - stalo se to už v roce 1987, na snímcích se tenkrát i nyní objevila modelka Naomi Campbellová.

K naplnění své vize si Walker přizval také jednu z předních kreativních režisérek Shonu Heathovou a do projektu se zapojil i Edward Enninful, který se stal prvním mužem šéfujícím britské redakci časopisu Vogue a zároveň jeho prvním šéfredaktorem tmavé barvy pleti.

Enninful se stal stylistou projektu a pro kalendář vytvořil impozantní snové kostýmy, které provokují naši představivost.

Tim Walker si vybral výrazné osobnosti, které stály před jeho fotoaparátem a pomohly mu nově odvyprávět Alenčin příběh. Jsou mezi nimi muzikanti, herci, modelky i političtí aktivisté.

Najdete zde jihoafrickou modelku Thando Hopaovou, která dokázala sladit kariéru úspěšné právničky s účastí na řadě těch nejnápaditějších fotografických setů.

Raper Sean "Diddy" Combs (známý také jako Puff Daddy) a modelka Naomi Campbellová přenášejí svoji energii na snímky jako vystřižené z hrozivých komiksových story. Herečka a režisérka Lupita Nyongová představuje plcha a herečka Whoopi Goldbergová se vtělila do postavy vévodkyně.

Mezi další výrazné individuality patří například súdánsko-australská modelka Adut Akechová, ghansko-britská modelka a feministická aktivistka Adwoa Aboahová a mnozí další.

Ale základ tvoří především fotografie hlavní hrdinky. Je to stále Alenka, ale už není dítětem. Do její role byla obsazena modelka Duckie Thotová, nesoucí vlastní příběh dítěte súdánských uprchlíků, kteří zakotvili v Austrálii.

Ke slávě kalendáře kdysi pomohly i odvážné fotky předních supermodelek. Například nahá Kate Moss na pláži na Bahamách z roku 1994 od Herba Rittse či následující rok objektivem Richarda Avedona zvěčněná Naomi Campbellová, pokrytá jen zlatými listy. Kalendář však nikdy nebyl explicitně erotický.

Velký přelom ve filozofii kalendáře Pirelli přišel v roce 2004, kdy Nick Knight dostal volnou ruku přesunout pozornost k tomu, po čem touží ženy. O devět let později Steve McCurry na oslavu 40. narozenin nenafotil jen modelky, ale také běžné obyvatelky Rio de Janeira. Každá z žen na snímku odstartovala vlastní charitu a tato sociální angažovanost je kalendáři Pirelli vlastní dodnes.