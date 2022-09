Foto: Prahou o víkendu burácely stovky Harleyů, jízdu provázel i seskok parašutistů

Kolem osmi set motocyklistů, převážně na strojích americké značky Harley-Davidson, v sobotu projelo centrem Prahy. Jízda se uskutečnila v rámci desátého ročníku akce Prague Harley Days, která měla svůj hlavní stan na pražském Výstavišti. Sraz Harleyů zachytil fotograf Richard Horák.

Jízda, která trvala déle než hodinu, začala i skončila na pražském Výstavišti a motocyklisté vytvořili kolonu dlouhou téměř kilometr. Její součástí byla zastávka na Václavském náměstí. "Spanilá jízda je každoročně obrovský zážitek, je to takový festival svobody," řekl jeden z organizátorů akce Jaroslav Vavřina.

Motocyklisté se začali v dolní části Výstaviště řadit už před sobotní devátou hodinou dopoledne. Kromě strojů Harley-Davidoson přijeli účastníci i na motocyklech jiných značek - bylo zde vidět dokonce i několik mopedů.

Konvoj se vydal na okružní jízdu Prahou přibližně o půl jedenácté, přičemž kolona motocyklistů byla tak dlouhá, že poslední z nich opustili Výstaviště po více než 20 minutách od startu.

Motorkáři vyrazili směrem do centra Prahy a projeli Veletržní a Bubenskou ulicí, následně zamířili na Hlávkův most a po magistrále pokračovali k Václavskému náměstí. Tam byl součástí krátké zastávky i seskok parašutistů, k akci se totiž připojily i české ozbrojené síly. Z Václavského náměstí pak konvoj projel Sokolskou a Žitnou ulicí na Karlovo náměstí a poté po Masarykově nábřeží a přes Čechův most zpět k Výstavišti. Tam dojel kolem poledne.

Motorkáře během cesty provázela doprovodná vozidla a policie, která při průjezdu na trase operativně zastavovala dopravu. Start spanilé jízdy sledovaly u Výstaviště stovky nadšenců, konvoj ovšem vyvolával zájem přihlížejících prakticky během celé trasy.

