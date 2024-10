Ďábelský kousek českých pilotů. Zvládli přemet kolem mostu Mala Rijeka

Čeští akrobatičtí piloti z týmu Flying Bulls Aerobatics si počátkem října připsali na své konto další světové prvenství. Zvládli extrémně náročný obrácený skupinový přemet spojený s průlety pod železničním mostem Mala Rijeka v Černé Hoře. Původně hledali vhodný most i v Česku, ale nepodařilo se jim to. Nyní zveřejnili podrobnosti o celé akci.

"Cítíme velkou radost z dokončení dlouho plánovaného projektu a z naplnění všech cílů, které jsme si jako tým vytyčili. Sezonu 2024 jsme nemohli zakončit lépe," neskrýval radost vedoucí týmu Stanislav Čejka.

Čeští akrobatičtí piloti hledají možnosti, jak předvést něco, co se ještě nikomu nepodařilo, v podstatě neustále. Při jedné z podobných diskusí se objevila myšlenka pokusit se o přemet kolem mostu, a to ve formaci.

"Nakonec se s pomocí našich přátel a kolegů povedlo najít vhodný most v divoké skalnaté krajině Černé Hory," říká pilot Stanislav Čejka. Původně hledali i v Česku, ale neúspěšně. "Ačkoliv se tady našlo pár mostů, žádný z nich nevyhověl. Především proto, že se v blízkém okolí nacházely dráty vysokého napětí," vysvětlil.

Volba nakonec padla na most Mala Rijeka v balkánské Černé Hoře, asi dvacet kilometrů severně od hlavního města Podgorica. Leží v hlubokém skalnatém údolí a už jen to představovalo pro piloty velkou zkoušku. Navíc museli řešit ještě další dílčí problémy, spojené s místními specifiky. "Primárně to, že rovný nálet je možný jenom z jedné strany, což citelně znesnadňuje pilotáž. Na straně druhé údolí uhýbá do zatáčky, čímž se značně ztěžuje provedení akrobatických prvků. Pro jednotlivé letadlo by to bylo snadné. Ale pro formaci, která má za letu dynamiku asi jako čtyřmotorový dopravák, šlo o daleko větší oříšek," doplňuje armádní pilot Čejka.

Akrobatická skupina létá ve složení Stanislav Čejka (vedoucí), Jan Tvrdík (pravé křídlo), Jan Rudzinskyj (levé křídlo) a Martin Špaček (slot) a na akci s mostem Černa Rijeka se dlouhodobě připravovala: "Soustředili jsme na atypické provedení našich tradičních prvků. Jako příklad mohu zmínit nácvik normálního přemetu. Nejenže jsme ho cíleně trénovali do nejnižší možné povolené výšky nad letištěm, ale museli jsme si vytvořit schopnost zaletět ho v jeho vrchní časti kompletně při záporném přetížení: to pro případné nutné opravy ve směru a výšce," analyzuje Stanislav Čejka.

Na místo se tým akrobatů Flying Bulls vydal mezi 7. až 9. říjnem. Svou vzdušnou exhibici odstartovali přemetem kolem mostu ve formaci zvané "diamant". Jde o riskantní kousek, při němž musí piloti maximálně důvěřovat vedoucímu. "Pro nás na stranách a vzadu bylo velkou výzvou nevnímat periferně skály, které se míjely kolem, a most samotný. Soustředili jsme se pouze na vedoucího a následovali jeho trajektorii letu," uvádí Jan Tvrdík, taktéž armádní pilot.

Hlavní akrobatickou delikatesu pak představoval tlačený přemet. Jde o přemet provedený "hlavou dolů" v negativním přetížení (krev z celého těla se tlačí do hlavy). Pilot je přitom tlačen velkou silou ven ze sedačky. "Tohle nelétá žádná akrobatická skupina ani v otevřeném terénu nebo nad letištěm, natož v úzkém skalním kaňonu!" zdůrazňuje Jan Tvrdík s tím, že tento prvek považovali zpočátku za takřka neproveditelný.