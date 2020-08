Po čem touží filmaři: Fotoaparát má jen 12 megapixelů, ale stojí přes sto tisíc

Člověka, který příliš nesleduje vývoj fotografické techniky, to může překvapit: Jaký smysl dává bezzrcadlovka s pouhými 12 megapixely v době, kdy lepší mobily mají rozlišení 64 megaixelů? A ještě k tomu za více než sto tisíc korun? Smysl samozřejmě dává, a velký. Filmaři, kteří na nový fotoaparát Sony A7s III napjatě čekali, by mohli vyprávět. My jsme novinku od Sony krátce vyzkoušeli.