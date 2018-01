133 let staré vločky sněhu. Fotky geniálního farmáře Wilsona Bentleyho vstoupily do historie

AKTUALIZOVÁNO před 10 minutami

Syn amerického farmáře Wilson "Vločka" Bentley šel do školy poprvé ve svých 14 letech. Přesto se jeho práce zapsala do historie vědy a fotografie. V dobách, kdy ještě neexistoval film, nafotografoval na skleněné desky neobyčejné záběry sněhových vloček.

"Narodil jsem se v roce 1865 a odjakživa jsem miloval sníh," svěřil se Bentley novinářce Mary B. Mulletové v rozhovoru pro The American Magazine v roce 1925. "Do svých čtrnácti let jsem nechodil do školy, učila mě doma má matka," vzpomínal na doby, kdy vyrůstal na farmě v Jerichu v americkém státě Vermont.

Dříve, než se Fannie Eliza Bentleyová provdala za farmáře, byla učitelkou. Měla doma spousty encyklopedií a jako vzpomínka na její kariéru jí zůstal také mikroskop. "Byla to především moje matka, která mi v patnácti letech umožnila zahájit práci, která mi změnila život," řekl Wilson Bentley v rozhovoru.

Zpočátku zkoumal pod mikroskopem kapky vody, kousky hornin, ptačí peříčka nebo okvětní lístky květin. "Ale už od počátku mě nejvíce fascinovaly sněhové vločky," uvedl muž, kterému se zřejmě jako prvnímu v historii podařilo sněhovou vločku také vyfotografovat.

"Pod mikroskopem jsem zjistil, že vločky jsou nádherné zázraky. A bylo mi líto, že tu krásu nemůže vidět nikdo další. Každý krystal byl mistrovským dílem a ani jeden nebyl stejný. Jakmile roztál, jeho krása se ztratila navždy," vysvětlil fotograf, co ho motivovalo k tomu, že během svého života pořídil tisíce záběrů vloček.

Matce vděčí za to, že přesvědčila otce farmáře, aby synovi koupil lepší mikroskop a fotoaparát. "Tehdy to stálo stovky dolarů a jistě si dokážete představit, jak můj otec neměl nejmenší chuť utrácet těžce vydělané peníze za věci, které se zdály být jen pouhým podivným vrtochem jeho syna," konstatoval Bentley v rozhovoru pro The American Magazine.

Wilson "Vločka" Bentley Americký farmář, který vstoupil do historie vědy i fotografie snímky sněhových vloček.

Žil v letech 1865 až 1931.

Vydal monografii Snow Crystals, obsahující 2500 snímků sněhových vloček.

Řadu dobových rozhovorů s ním najdete na stránce SnowflakeBentley.com

Jen pro představu, jaké to byly peníze: Sto dolarů mělo v roce 1885 zhruba stejnou kupní sílu jako dnešních 2500 dolarů (tedy v přepočtu přes 50 tisíc dnešních korun). Byl to tedy ohromný výdaj pro farmáře, který měl všehovšudy deset krav. "Ale nemyslím si, že ze mě láska ke kráse sněhových vloček udělala horšího farmáře. Společně s bratrem jsme farmu po otcově smrti zdvojnásobili," řekl Bentley.

"Chtěla jsem vidět, jak sněhové vločky vlastně fotí," napsala v roce 1925 novinářka Mary Mulletová. "Šli jsme do vedlejší místnosti - byla velká a byla tam strašná zima. Právě tam vznikaly jeho fotografie. Vločky fotografoval na běžném čtvercovém mikroskopickém sklíčku. To vložil pod mikroskop, který byl připojen k fotoaparátu." Dnes je to běžná věc, ale Bentley musel sám objevit, jak fotoaparát a mikroskop propojit a jak vločky fotografovat.

"Nikdy nezapomenu na řadu zklamání, která provázela mé první pokusy," řekl Bentley Mulletové. "Samozřejmě na farmě ani nikde jinde v okolí nebyl nikdo, kdo by mi mohl poradit," řekl. Nakonec se mu po řadě experimentů podařilo vyvinout postup, který fungoval.

Když se mi to poprvé povedlo, skoro jsem za fotoaparátem padl na kolena. Byl to nejúžasnější okamžik mého života.

"Když se mi to poprvé povedlo, skoro jsem za fotoaparátem padl na kolena. Uvědomil jsem si, že se mi podařilo dosáhnout toho, o čem jsem snil. Byl to nejúžasnější okamžik mého života," řekl Bentley.

Encyklopedie dnes uvádějí, že první opravdovou fotografii sněhové vločky v historii vytvořil 15. ledna 1885. Byl to rok, který se do historie zapsal ještě jednou věcí. Právě v té době George Eastman prodal první roličku filmu.

Během svého života Wilson "Vločka" Bentley pořídil na pět tisíc snímků sněhových vloček. Jeho práce si po nějaké době všimli vědci a pak i časopisy.

Jeho snímky si vyžádalo Mineralogické muzeum při Harvardově univerzitě. Ve spolupráci s Georgem Henrym Perkinsem (profesorem historie přírody na univerzitě ve Vermontu) Bentley také publikoval článek, v němž tvrdil, že žádné dvě sněhové vločky nejsou stejné.

To zaujalo novináře, takže o Bentleyho práci vyšly články v časopisech National Geographic, Nature, Popular Science, Scientific American a v mnoha dalších. Později mu však někteří vědci začali vyčítat, že fotí jen vločky, které mají ideální tvar (a těch je prý menšina), zatímco ignoruje ty běžnější, nedokonalé.

Farmář a génius mikroskopické fotografie Wilson Bentley zemřel 23. prosince 1931 a osudnou se mu stala zima, kterou tak miloval. Zemřel na své farmě na zápal plic poté, co se silně prochladil.