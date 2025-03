Princ z pohádky, píseň Gina i legenda dechovky. To byl Josef Zíma

Nekorunovaný král české dechovky Josef Zíma vystudoval pražskou DAMU. Sám občas říkal: "Jsem herec, ale nehraju, to se prostě tak stalo." Ale nebyla to tak úplně pravda - 30 let měl angažmá v pražském Komorním divadle. Proslavil se písničkami Gina, Milenci v texaskách nebo Bílá vrána. Jako filmový herec se objevil třeba v pohádce Princezna se zlatou hvězdou nebo ve snímku Pěnička a Paraplíčko.