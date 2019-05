před 4 hodinami

"Globální cíle jsou pro mě strašně důležité. Můžou pomoct planetě i nám všem k lepšímu životu," myslí si multioborový umělec Yemi A.D. Světově uznávaný choreograf a tanečník zasedl v porotě Global Goals World Cup, světového dobročinného turnaje v amatérském fotbale žen. Do něj se mohou přihlásit libovolné amatérské týmy žen, letos poprvé i z Česka. V Praze na Václavském náměstí pro ně organizátoři vybudovali klec s umělým trávníkem. O postupu do New Yorku na světové finále ale nakonec nerozhodovalo ani tak skóre, jako spíše originalita a zapálenost týmů a jejich diváků. A že bylo na co se koukat. Posuďte sami v galerii.