Celkem 18 dní potrvá nejslavnější evropský karneval v Benátkách. Kořeny karnevalu lze najít v antických tradicích, na oslavy s maskami pak navázala Benátská republika. Ta stvořila zábavu i pro nižší třídu, masky navíc lidem zajišťovaly anonymitu a jistým způsobem vyrovnávaly sociální rozdíly. Po staletí trvala oslava karnevalu šest týdnů, od 26. prosince do Popeleční středy. Letos začal v sobotu 16. února a potrvá až do 5. března. Vstupenka na oficiální karnevalovou večeři a ples stojí 500 eur. Vstup je povolen pouze v maskách a minimální věk účastníků je 18 let. Podívejte se, jak Benátky karnevalové veselí přivítaly.

Benátky vítají karneval. Rej masek a scének potrvá přes dva týdny | Video: Reuters | 01:01