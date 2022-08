Flotila vysokozdvižných vozíků STILL vás nezklame!

Provozujete sklad či e-shop? Jste nuceni nakládat zboží z velkých výšek? V tom případě pro vás bude vysokozdvižný vozík ideálním řešením. Ušetří vám čas, peníze i zdraví zaměstnanců.

Vysokozdvižný vozík značky STILL je vskutku šikovnou hračičkou. Rychlou, ergonomickou, bezpečnou a pracující v dokonalé souhře s těmi nejmodernějšími asistenčními systémy. Sháníte-li zkrátka vysokozdvižný vozík nové generace, rozhodně jste na správné adrese.

Opravdu bezproblémová logistika

Přepravní úkoly v logistice už nikdy nebudou problém. Zvládnete je levou zadní. A v rekordním čase. Nezávisle na tom, zda máte v plánu přepravit pár desítek kilogramů, tunu nebo třeba sto tun. Vysokozdvižný vozík to hravě zvládne.

Jednoduché a intuitivní ovládání

Elektrický vzv má své místo ve všech moderních provozech. S napětím od 24 do 8 V, olověnou nebo moderní lithium-iontovou technologií a širokou škálou možností ovládání a inteligentních technologií. To v podstatě jsou vysokozdvižné vozíky RX renomované značky STILL. Vozíky disponují pohodlným pracovištěm pro řidiče, intuitivní koncepcí ovládání i inteligentním palubním počítačem STILL Easy Control. Právě díky němu je ovládání vozíku maximálně jednoduché a intuitivní.

Jaký vozík zvolit?

Na výběr máte hned za několika modelů. K dispozici jsou nové i použité vozíky. Největší na minimálním prostoru, to je nový vozík RXE 10 - 16. Malý, kompaktní, ale extrémně výkonný i ve velmi těsných prostorech, jako jsou kontejnery, automobily a úzké pracovní uličky. Chcete víc? Vyšší výkon, vyšší dynamiku i disponibilitu? Máte to mít? Třeba v podobě rychlého a výkonného vozíku RX 20.

285 tun za 3600 vteřin!

Opravdu těžké práce bude hračkou pro vozík RX 60. Ten se může pochlubit vůbec nejvyšším výkonem. 285 tun za pouhých 3 600 sekund. Potřebovali byste spíše vysokozdvižný vozík s výsuvným zvedacím zařízením? V tom případě pro vás bude ideální retrak, který vám zvedne náklad až do výšky 13 metrů.

Už máte svého favorita?