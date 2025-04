Flexibilita práce v nedohlednu: Proč ženy často podnikají z nutnosti

Když flexibilní práce chybí, ženy zakládají firmy. Jejich rozvoj ale brzdí stereotypy.

"Když jsem se po mateřské chtěla vrátit do práce, zjistila jsem, že zkrácené úvazky u nás skoro neexistují. A protože bylo potřeba živit rodinu, rozjela jsem vlastní e-shop s dětským oblečením" popisuje svou zkušenost Alena, jedna z podnikatelek a členek komunity ProPodnikavé.cz . Není v tom sama - podobné příběhy potvrzuje i studie Akademie věd ČR "Podnikání jako mužský svět": ženy se často pouštějí do podnikání nejen proto, že by se chtěly seberealizovat, být finančně nezávislé nebo se stát vlastními šéfkami, ale také proto, že mnohdy nemají jinou možnost, jak sladit péči o děti s prací.

Vytvářejí si tak vlastní flexibilitu. Zkrácený úvazek totiž nabízí méně než 6 % pracovních míst v Česku, zatímco průměr v EU přesahuje 17 %. To však často znamená práci na úkor spánku, volna a zdraví. Podle Barometru českého podnikatelského prostředí mají podnikatelky o 40 % větší pravděpodobnost než podnikatelé, že si vezmou méně než dva týdny volna ročně. Tato nerovnováha však nekončí jen u dovolené. V českých domácnostech stále přetrvává tradiční dělba rolí - podle dat instituce OSN pro genderovou rovnost a posílení postavení žen, známé také jako UN Women, tráví ženy denně v průměru o 2,7 hodiny více neplacenou péčí a domácími pracemi než muži. Téměř 19 hodin týdně tedy ženám chybí nejen čas na odpočinek, ale i na rozvoj a růst svého podnikání. Možnost plánovat, inovovat nebo rozšiřovat aktivity se tak stává luxusem, na který už nezbývá čas ani kapacita.

Přesto ženy podnikají. Učí se za pochodu, hledají způsoby, jak práci zefektivnit, a sdílejí zkušenosti s ostatními. I proto vznikla platforma ProPodnikavé.cz - aby podnikatelky nemusely hledat všechno samy. Na jednom místě nabízí testy, návody, praktické tipy a také přístup k online akademiím zaměřeným na efektivní řízení a automatizaci podnikových procesů pomocí digitálních nástrojů a umělé inteligence. Pomáhá tak zefektivnit každodenní provoz a najít digitální cestu, jak podnikat udržitelněji a s menším vyčerpáním.

Platforma je navržena s ohledem na realitu každodenního života - poskytuje jednoduché nástroje i inspiraci od ostatních podnikatelů a podnikatelek. Cílem je poskytnout (nejen) ženám praktické a přístupné nástroje, které jim pomohou podnikat efektivněji a s menším stresem - ať už podnikají při péči o rodinu, nebo chtějí své podnikání posunout dál navzdory systémovým překážkám. Aby ženy nemusely podnikat navzdory podmínkám, ale díky nim, potřebujeme změnu společenských očekávání, lepší podporu rodičů a podnikatelů, méně byrokracie a dostupnější digitální nástroje. Jen tak bude podnikání přístupnější a udržitelnější pro všechny. Muži mohou být v této změně důležitými partnery - ať už doma, nebo v roli kolegů, zaměstnavatelů či tvůrců politik - tím, že podpoří spravedlivější dělbu péče, flexibilitu a rovné příležitosti.