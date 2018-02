před 3 hodinami

Chodíte rádi do práce? Zaměstnancům internetového obchodu Amazon v americkém Seattlu se nyní možná do zaměstnaní vstává s o něco větší chutí. Společnost totiž pro ně ve své centrále otevřela komplex tří skleníků, kde mohou načerpat novou inspiraci a nápady. "Chtěli jsme vytvořit něco opravdu zvláštního, ikonického, jak pro naše sídlo, tak pro Seattle," řekl při otevření viceprezident firmy John Schoettler. Pracovníci se tak mohou pokochat 40 tisíci rostlinami při osvětlení, které napodobuje podnebí rovníku. Jeden háček to ale přece jen má: musí si vstup do skleníků dopředu objednat. Už teď jsou ale všechna místa rezervovaná až do dubna.

Amazon pro své zaměstnance v Seattlu vybudoval skleník s pralesem | Video: Asociated Press | 00:51

autoři: Magazín, Video | před 3 hodinami

