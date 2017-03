Firma nabízí práci snů. Měsíce cestování po světě, plat 250 tisíc a spaní v luxusních hotelech

před 29 minutami

Pokud máte od srpna do listopadu volno, rádi objevujete nová místa, domluvíte se slušně anglicky a ovládáte sociální sítě, pak byste neměli minout tuhle pracovní nabídku. Exkluzivní klub majitelů luxusních prázdninových domů z Tennessee totiž hledá zaměstnance, který by po dobu tří měsíců testoval přepychové nemovitosti. Kromě ubytování a cestovních náhrad dostane výherce výběrového řízení také slušný plat.

Toulavé povahy, které rády objevují svět, by měly zpozornět. Firma ThirdHome z amerického Tennessee totiž nabízí neobvyklé zaměstnání - tříměsíční cestování po světě, spojené s testováním luxusního ubytování.

To ale není všechno. Úspěšní kandidáti dostanou taky měsíční plat ve výši 10 tisíc dolarů (zhruba 250 tisíc korun) a zaměstnavatel jim uhradí veškeré cestovní náklady.

3rdhome : Calling all adventurers! #THIRDHOME is hiring someone to travel the world for us and blog about it. We'll pay all travel expenses plus $10K/month - and yes, you can bring a travel companion. To apply, send a 1 minute video of why you're the best candidate to bestjobontheplanet@thirdhome.com. Full job description and more details are on the @3rdhome Facebook page. Deadline to apply is March 30th. GOOD LUCK! . . . . . . #3rdhome #bestjobontheplanet #luxurytravel #thirdhome #homexchange #homeexchangeclub #joboffer #luxury #travel #adventure #wanderlust #job #jobopening

Exkluzivní soukromý klub majitelů přepychových prázdninových domů požaduje od toho, kdo výběrové řízení na práci snů vyhraje, sdílení zážitků z pobytu ve dvanácti nejluxusnějších nemovitostech na sociálních sítích.

Promýšlet, jak by vylepšili svůj životopis, však zájemci nemusí. Jejich úkolem je poslat společnosti minutové video vysvětlující, proč by měli vybrat právě je. Čas mají do 30. března.

Čistý trestní rejstřík, dobrá angličtina a schopnost ocenit krásné věci

Kandidáti však musí splňovat řadu kritérií. Kromě platného víza, řidičského průkazu a čistého trestního rejstříku by se neměli bát létat. Musí také umět plynule anglicky, mít zkušenosti se sociálními sítěmi, psaním, focením a natáčením videí. Ocenit by podle společnosti měli umět také krásné a kvalitní věci v životě.

3rdhome : It's impossible to have a case of the Mondays with this breakfast view! ☀️ #THIRDHOME #StayWorldly #luxurytravel

Výherce výběrového řízení bude testovat luxusní sídla od srpna do listopadu. Kam všude se podívá, však společnost zatím nechce prozradit. Destinace sdělí až přímo budoucímu zaměstnanci.

Profesionální cestovatelé si s sebou můžou vzít doprovod, ten si však bude muset hradit cestu sám. Zaplaceno bude pouze ubytování. Domácí mazlíčci povoleni nejsou.

Práce snů pro milovníky přírody i piva

ThirdHome však upozorňuje, že zdánlivá práce snů není vhodná pro všechny. Podle The Telegraph to dokazuje i zkušenost Bena Southalla, Brita, který v roce 2009 vyhrál soutěž o "Nejlepší práci na světě". Její náplní byla půlroční starost o tropický ostrov Hamilton Island, nacházející se na západě Austrálie. Brit tehdy porazil dalších 34 tisíc zájemců.

"Bylo to velmi náročné. Náročnější, než si většina lidí asi představuje, a náročnější, než jsem si já sám myslel," řekl Southall novinám v roce 2010. Dodal, že byl tak zaneprázdněný, že neměl ani čas si sednout a o tom všem popřemýšlet.

Práci snů nabízela i jiná americká společnost World of Beer se sídlem na Floridě. Celkem třem kandidátům dá možnost procestovat v létě Spojené státy i další země, zkoušet různá piva a sdílet své dojmy na sociálních sítích. Termín podávání přihlášek je však již bohužel passé.

