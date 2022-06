Fenka Pebbles se stala nejstarším psem na světě. V březnu oslavila 22. narozeniny

Fenka toy foxteriéra Pebbles se stala novou držitelkou titulu nejstaršího psa na světě. Na konci letošního března oslavila 22. narozeniny a přebrala prvenství po čivavě jménem TobyKeith. Po převedení psích roků do lidských by rekordmance bylo neuvěřitelných 154 let.

Pebbles se narodila 28. března roku 2000 a od té doby žije s Bobbym a Julií Gregoryovými v americkém státě Jižní Karolína. Váží 1,8 kilogramů a podle svých páníčků se těší výtečnému zdraví. Píše o tom server LADbible. Manželé původně uvažovali o pořízení mnohem většího psa, než je trpasličí plemeno toy foxteriéra. Když ale Bobby fenku poprvé viděl, okamžitě se do ní zamiloval. Že mají nejstaršího domácího mazlíčka svého druhu, si Gregoryovi uvědomili, až když se letos na jaře dočetli o dosavadním rekordmanovi. Čivavě jménem TobyKeith byl titul udělen teprve nedávno, a to ve věku 21 let a 66 dnů. "Bobby zrovna seděl u televize na gauči, když nám kamarádi a příbuzní začali posílat zprávy o tom, že je nejstaršímu psovi podle Guinnessovy knihy rekordů jenom 21 let. Když jsem o tom slyšela, okamžitě jsem Pebbles přihlásila," popsala Julie. Posuzovatelé ze Světové asociace rekordů její žádost přezkoumali, a protože udělení titulu nic nebránilo, na konci května ji schválili. TobyKeith si tak svůj rekord užíval jen dva měsíce a manželé Gregoryovi nyní doufají, že Pebbles prvenství vydrží déle.