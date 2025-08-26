Farmáři z Vraňan otevírají vrátka školám

Interaktivní exkurze propojuje hru, tvoření a přímý kontakt s přírodou, čímž podporuje zážitkové vzdělávání a environmentální výchovu dětí. Program vznikl ve spolupráci s platformou Redmonster.cz a nadací Edufuture, takže nese nejen hodnotný vzdělávací, ale i charitativní rozměr - část výtěžku je věnována dětem z dětských domovů a zdravotnických zařízení. Autorem konceptu a propojení všech partnerů je společnost Brandeals, s.r.o., která zároveň zajišťuje kompletní komunikační a marketingovou podporu projektu.
Během exkurze se děti hravou formou učí, odkud pochází potraviny, které se objevují na jejich talíři, a pod dohledem zkušených průvodců si mohou vyzkoušet sázení rostlin, ochutnávku čerstvé úrody či přímý kontakt s hospodářskými zvířaty. Teoretické poznatky jsou srozumitelně provázány s praktickými zážitky, čímž podporují rozvoj motoriky, smyslů i hlubší porozumění přírodním cyklům. V programu nechybí tvořivé aktivity a zábavné hry, které z návštěvy činí dynamický a edukativní zážitek.
Projekt vznikl ve spolupráci s platformou Redmonster.cz, která vytváří moderní digitální výukové materiály pro základní i střední školy formou interaktivních kurzů v souladu s rámcovými vzdělávacími programy MŠMT. Přidanou hodnotou je propojení autentických zážitků z exkurze s moderní výukou a rozšiřováním digitálních kompetencí, díky čemuž děti získávají komplexní vzdělávací zkušenost. Zásadním partnerem je také nadace Edufuture, která zajišťuje, že každá exkurze má konkrétní dopad - přímou pomoc dětem, které by jinak podobné zážitky neměly.
Exkurze je určena zejména žákům nižších ročníků základních škol, přičemž program lze flexibilně přizpůsobit i menším skupinám nebo specifickým požadavkům pedagogů; ideální kapacita je 30-40 dětí. Farma Vraňany, známá jako největší producent sazenic jahod v České republice, nabízí až 40 odrůd jahod a pěstuje je s využitím moderních technologií, včetně termínované stolní kultury jahod a kapkové závlahy, s automatizovaným řízením klimatu. Farma se může pochlubit i mezinárodním certifikátem GLOBAL G.A.P., který zaručuje nejvyšší standardy pěstování, bezpečnost potravin i transparentnost procesů.
"Naším cílem je dětem ukázat, že jídlo nevzniká v supermarketu, ale na poli, ve skleníku nebo na farmě, a že péče o rostliny i zvířata vyžaduje práci, ale zároveň přináší radost a hodnotu. Chceme, aby si děti odnesly nejen zážitek, ale i nový pohled na to, co je v životě důležité," říká Milan Hanč, zakladatel a majitel farmy.
Kromě exkurzí farma nabízí rozšířenou farmářskou prodejnu - moderní prosklenou dřevostavbu s kavárnou Café na Výsluní, kde si návštěvníci mohou vychutnat farmářské dobroty, od marmelád a moštů až po pečivo, sýry, med nebo maso od místních producentů. Pro děti je připraveno venkovní hřiště, kuličková dráha, vodní hrátky a tematické atrakce v prostředí farmy ve Vraňanech, které představují ideální místo pro výlet s výukovým potenciálem. Díky dostupnosti - z Prahy za 30 minut autem, dobré vlakové dopravě a parkovacím kapacitám až pro 200 aut - je farma atraktivní cílovou destinací pro školy i rodiny.
O farmě Vraňany
Farma Vraňany Hanč stojí na rodinné tradici zemědělství a zahradnictví a byla založena bratry Milanem a Radkem Hančovými v roce 1998. Pěstuje jahody, zeleninu a sazenice na ploše až 295 hektarů, přičemž hlavní produkcí jsou jahody pěstované v termínované stolní technologii - jediná taková v ČR - s technologiemi jako kapková závlaha a automatizovaně řízené klima. Farma provozuje moderní prodejnu s kavárnou Café na Výsluní a nabízí široký sortiment čerstvých produktů a lokálních dobrot, včetně moštů, marmelád, medu, pečiva a zeleniny. Stala se vyhledávaným cílem díky své farmářské atmosféře, rodinnému přístupu a zážitkovému charakteru.
O společnosti Redmonster.cz
Red Monster je česká online platforma, která vyvíjí interaktivní vzdělávací materiály pro základní a střední školy. Kurzy jsou připraveny ve spolupráci s učiteli a zohledňují rámcové vzdělávací programy MŠMT. Umožňují efektivní a poutavé učení formou otázek, kvízů a interaktivních prvků, což ocení učitelé i žáci.