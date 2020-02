Fanoušky Star Wars čeká dvoudenní plavba hvězdnou lodí. Budou součástí nového příběhu

Společnost Disney oznámila, že ještě letos spustí rezervace na zájezdy do světa Hvězdných válek. Dvoudenní zážitková simulace s názvem Star Wars: Galactic Starcruiser vtáhne fanoušky kultovní filmové série do galaxie, která se stala domovem hrdinů jako Luke Skywalker, mistr Yoda, Žvejkal nebo Obi-Wan Kenobi.

"Půjde o zcela nový typ zážitku. Návštěvníci se dostanou na palubu hvězdné lodi a stanou se součástí příběhové linky Star Wars," slíbila výkonná producentka společnosti Disney Ann Morrow Johnsonová.

Přestože si zájemci budou moci nevšední zážitek zarezervovat už letos, dočkají se ho nejdřív v roce 2021. Simulace pak bude sídlit v Disney Worldu na Floridě, informovala americká stanice CNN.

"Fanoušci budou muset nejprve projít terminálem, odkud je pomocí odpalovacího modulu vystřelíme do vesmíru. Zážitek ze simulace by měl co nejvíc připomínat pocity kosmonauta, který se odlepil od zemského povrchu a pohybuje se někde hodně daleko od naší planety," vysvětlila Johnsonová.

Všechny prvky na palubě lodi budou podle ní věrohodnost zážitku posilovat. Návštěvníci budou třeba nocovat na podobných palandách, na kterých ve filmech spával Žvejkal.

Společnost Disney se svou novou simulací navazuje na rozsáhlý zábavní park Star Wars: Galaxy Edge, který si užijí turisté v Disneylandu i Disney Worldu. Zároveň těží z komerčního úspěchu série, jejíž poslední pokračování Vzestup Skywalkera jí ve Spojených státech jen během Vánoc vyneslo 32 milionů dolarů (přes 724 milionů korun).