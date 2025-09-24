Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Falkensteiner Hotel Schladming: Lifestyle a wellness v srdci hor

před 5 hodinami
Objevte místo, kde se sport, wellness a styl snoubí uprostřed dechberoucích štýrských Alp.
Falkensteiner Hotel Schladming
Falkensteiner Hotel Schladming | Foto: Falkensteiner

"Sport. Spa. Style." - přesně tímto mottem se nese váš pobyt ve Falkensteiner Hotel Schladming, prémiovém hotelu 4*S. Tento moderní wellness hotel v rakouském Štýrsku je ideální volbou pro všechny, kdo hledají kombinaci aktivní dovolené, odpočinku a stylového prostředí. Region Schladming-Dachstein, známý lyžařským světovým pohárem, nádhernými horami a čistou přírodou, nadchne každého milovníka outdooru a zimních sportů. Hotel leží přímo u úpatí hory Planai - a je tudíž vaším perfektním výchozím bodem pro zimní dobrodružství

Foto: Falkensteiner

O vaši pohodu se stará generální manažerka Sonja Zöpfl se svým týmem, který dodává celému hotelu typický štýrský šarm a osobní atmosféru.

Foto: Falkensteiner

Spojení tradice a moderní architektury

Hotel působí jako útulný boutique hotel - díky své architektuře i chytrému uspořádání budov, tzv. třítraktovému Y-půdorysu, z pokojů i zvenčí vnímáte vždy jen část hotelu, což přispívá k pocitu intimity a klidu. Interiér kombinuje přírodní materiály a moderní design: staré štýrské dřevo od Admonteru, sukno a vlna od známé textilky Steiner 1888, která obléká nejen místní horaly, ale dodává textílie i světovým módním značkám jako Jil Sander nebo Dolce & Gabana. Velká okna a světlem zalité prostory přinášejí přírodu i do interiéru - takže hory nejen vidíte, ale i cítíte a vnímáte.

Foto: Falkensteiner

Aquapura Spa - alpský wellness svět

Hotelové Aquapura Spa vás zve k naprosté relaxaci. K dispozici je krytý i venkovní bazén s horskou pramenitou vodou, saunový svět a odpočinkové zóny. Dopřát si můžete tělové procedury s využitím místních bylin, jako je třezalka či arnika, nebo relaxační masáže. Součástí je také moderně vybavená fitness zóna a lekce jógy. Perfektní kombinace aktivního dne na horách a následného odpočinku zajišťuje, že se z hotelu budete vracet na sjezdovky i další den plní energie.

Foto: Falkensteiner

Gastronomie: "Echt. Steirisch. International."

Hlavní kulinářskou scénou hotelu je restaurace Steirer, která patří mezi nejlepší podniky ve Schladmingu. Den začíná bohatou snídaní formou bufetu, přes den můžete využít nabídku snacků v "GenießBAR" a večer se servírují alpské speciality s moderním středomořským a asijským twistem. Tradiční známé dobroty, jako jsou Käsespätzle nebo Kaiserschmarrn, zde samozřejmě nechybí, na vyžádání jsou připraveny i vegetariánské a veganské varianty.

Foto: Falkensteiner

Zážitky ve Schladmingu

Hotel není jen o relaxaci - čekají na vás i skvělé kulturní a sportovní zážitky. V hotelovém baru si můžete vychutnat živou hudbu a autorská čtení. Experience Concierge Daniel Egger funguje jako váš osobní průvodce aktivitami v regionu a doporučí vám ty nejlepší tipy z pohledu místního. Oblast Ski Amadé v zimě nabízí nespočet kilometrů sjezdovek s tematickými areály pro zkušené lyžaře i pro děti, snowparky, funslope tratěmi a závodními úseky, dále noční sáňkování, běžky, sněžnice, jízdu na koních se saněmi, curling nebo airboarding.

Foto: Falkensteiner

Dostupnost z Česka

Schladming je pro české hosty velmi snadno dostupný. Z Prahy se sem autem dostanete přibližně za 5,5-6 hodin přes Linec, z Brna za cca 5 hodin přes Vídeň a Liezen a z Českých Budějovic jen za cca 4 hodiny. Vlakem je možné pohodlné spojení přes Linec či Salzburg přímo do stanice Schladming Bahnhof, odkud je hotel vzdálený jen pár minut.

Foto: Falkensteiner

Falkensteiner Hotel Schladming je ideální destinací pro české hosty, kteří hledají kombinaci sportu, wellness a špičkové gastronomie v srdci rakouských Alp. Luxusní, ale zároveň srdečný hotel s autentickou štýrskou atmosférou vám zajistí dovolenou, na kterou budete dlouho vzpomínat.

Foto: Falkensteiner

Rezervujte si svou zimní dovolenou ještě dnes a využijte bonusu až 25 % * za včasnou rezervaci.

*Nabídka závislá na termínu a dostupnosti.

 
