Element Gyms nově v Pardubicích

Unikátní prostor na ploše 1 190 m2 nabídne široké možnosti pro trénink, rozsáhlou kardio a funkční zónu. Samozřejmostí bude také vybavení stroji Booty Builder a zóna volných vah umožní i náročný trénink s jednoručními činkami až do váhy 100 kg. K dispozici jsou i profesionální trenéři.
Digitální, dostupné, funkční
Element Gyms přináší do Pardubic unikátní prostředí pro všechny zájemce o cvičení a zejména mladou generaci, která ocení nejen design fitness centra, ale také dostupné ceny, které začínají od 99 Kč za týdenní členství bez složitých, dlouhých závazků a papírování. Členství zahrnuje veškeré zóny gymu včetně sprch a wi-fi.
Inovativní přístup Element Gyms umožňuje snadný přístup, plnou digitalizaci a samoobslužný vstup, odpadá tak čekání ve frontách na recepci. Vše je snadno dostupné v mobilní aplikaci.
Pardubická posilovna Element Gyms potvrzuje ambice společnosti, stát se významným hráčem na poli českého fitness a rozšířit dostupnost cvičení do dalších regionů České republiky. Tuto snahu posiluje již roční zkušenost s českým trhem, během které bylo otevřeno již 8 gymů v Brně, Ostravě, Olomouci a Karviné. Další budou rychle následovat. Koncept cílí na generaci, která si cení flexibility, autenticity a designu. Prostě spousta prostoru a vybavení, žádné motivační fráze - jen místo, kde se cvičí s respektem k tělu i mysli.
Veškeré informace o Element Gyms a novém fitness centru v Pardubicích najdete na www.elementgyms.cz