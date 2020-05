Zeman se přehřál, Česku vládne Babiš. Nadějí pro budoucnost je jen Bohuš z Dědictví

Scenárista a režisér Michal Orsava, kterého proslavila parodie, v níž se kouzelník Harry Potter utkal s prezidentem Milošem Zemanem, vytvořil s Michaelou Loveckou nové video. Do jeho hlavních rolí díky speciálním efektům obsadili hrdinu filmu Dědictví Bohumila Stejskala a premiéra Andreje Babiše. Protože oba touží ovládat českou politiku, nezbude jim v parodii nic jiného než proti sobě bojovat.

Píše se rok 2030 a Česko ovládá jeden muž, šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Jeho socha nově dominuje pražskému Staroměstskému náměstí, Václavák zase pro změnu zaplavila řepka a Pražský hrad se proměnil v továrnu na agroboty, stroje pracující v Babišově impériu.

Moc doposud nejbohatšího člověka v zemi je však ohrožena. Moravský dřevorubec Bohumil Stejskal totiž získává dědictví, stává se multimilionářem a chystá se na vstup do politiky. Babiš vycítí nebezpečí, a tak do minulosti, konkrétně do roku 2020, posílá robota Z-mana, který má zneškodnit Stejskalova ochránce, jímž není nikdo jiný než terminátor Arnošt.

Právě tento absurdní příběh, který vrcholí soubojem Z-mana s Arnoštem, se odehrává ve videu s názvem EETerminátor - Den vyúčtování, které se včera objevilo na YouTube. Na svědomí ho mají Michal Orsava s Michaelou Loveckou, kteří diváky v minulosti pobavili třeba parodií, v níž se kouzelník Harry Potter utkává s prezidentem Milošem Zemanem.

Ta před rokem na videoserveru dosáhla milionů zhlédnutí a lze očekávat, že EETerminátor se na českém internetu stane také virálním. Orsava, který se živí jako reklamní scenárista a režisér, totiž i tentokrát díky speciálním vizuálním efektům propašoval do videa množství popkulturních odkazů, jejichž odhalování diváky zabaví klidně několik hodin.

Vedle scének vystřižených z akční série s Arnoldem Schwarzeneggerem a z komedie Dědictví lze v parodii najít třeba i Luďana ze seriálu Most! nebo vystoupení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v pěvecké soutěži Superstar. Na chvíli se v něm mihne také proslulé selfie Emmy Smetana či kšiltovka Silné Česko.