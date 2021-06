Dvojčata, jež mají společného partnera, chtějí sdílet i děti. Jsme jedna osoba, tvrdí

Jednovaječná dvojčata, sestry DeCinque, se snaží být co nejidentičtější a v domovské Austrálii se stala celebritami. V poslední epizodě reality show Extreme Sisters teď přiznala, že plánují kromě partnera sdílet i své děti.

Pětatřicetileté sestry Anna a Lucy z australského Perthu si před lety našly společného přítele, mechanika Bena Byrneho, a nyní, když jsou s ním obě zasnoubené, uvažují i o budoucnosti a společné rodině.

O možnosti založit se snoubencem rodinu sestry hovořily v reality show Extreme Sisters se svou matkou. Tu logicky zajímalo, zda se budou i nadále snažit vést identické životy, až jedna z nich otěhotní. Dvojčata si představují, že se budou o dítě starat společně a že ratolest bude mít dvě matky. Pravděpodobná je také možnost, že se pokusí otěhotnět ve stejný čas, píše deník The Independent.

"Budeme se starat o své děti navzájem. Co je moje, je i tvoje, co je tvoje, je i moje, tak bych to viděla," řekla své matce Lucy. Sestry prý nikdy nepřemýšlely o tom, že by si své děti přivlastňovaly. Matce dvojčat se však nápad zdál zvláštní a dcerám sdělila, že dítě nemůže mít dvě matky.

Když se žen zeptal jeden z producentů show, co by se stalo, kdyby jedna z nich byla ve sprše a druhá dohlížela na dítě, sestry se shodly, že takový scénář by nastat nemohl. "To by nefungovalo. Musíme dělat věci stejně," odpověděly.

Sestry Lucy a Anna o sobě tvrdí, že jsou jedna osoba. Nosí totožné oblečení a jedí stejná jídla. Se svým snoubencem Benem chodí již deset let, a i když jejich matka netradičnímu vztahu nejprve nevěřila, nakonec si partnera svých dcer oblíbila a považuje jej za gentlemana. Bydlí všichni čtyři společně v jednom domě.

Dvojčata za svou snahu vypadat naprosto identicky utratila již více než 250 tisíc dolarů a podstoupila celou řadu plastických operací.

