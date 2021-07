Ráj extrémního zážitku i čisté zábavy. Otevřeli nejhlubší bazén na světě

V Dubaji na konci června otevřeli nejhlubší bazén na světě. Sahá do hloubky téměř 60 metrů a objemem vody se vyrovná až šesti olympijským bazénům. Pod jeho hladinou na návštěvníky čekají neobvyklé atrakce. V plavkách a s dýchací maskou si mohou zahrát na herních automatech nebo objevovat ruiny uměle vytvořeného města. Podívejte se na záběry z nevšedního zážitku.

Teplota vody v bazénu Deep Dive ve Spojených arabských emirátech se pohybuje kolem 30 stupňů Celsia. Díky tomu na sobě návštěvníci nemusí mít neoprenový oblek, ale postačí jim jen běžné plavky. Bazén také může sloužit jako filmové studio pro natáčení podvodních záběrů. Pod jeho hladinou se nachází přes pět desítek kamer a speciální osvětlení.

Kvůli velkým změnám tlaku jeho provozovatelé nedoporučují v následujících 24 hodinách po návštěvě bazénu stoupat do výšky přes 300 metrů. Novou atrakci už stihl navštívit například známý americký herec Will Smith. Podle něj se jednalo o bláznivý zážitek. "Bylo to hodně zvláštní," citoval herce britský deník Daily Mail.

Deep Dive je čtyřikrát větší než jakýkoliv jiný bazén na světě. Svou velikostí překonal i dosud nejhlubší bazén Y-40 Deep Joy na severu Itálie, jehož hloubka dosahuje "pouze" 40 metrů.