Britské korunovační klenoty za války schovali do nádoby na sušenky. Nevěděla o tom ani Alžběta II.

Drahokamy z britských korunovačních klenotů přečkaly druhou světovou válku v nádobě na sušenky. To a mnoho dalších zajímavostí odhalil nový dokument BBC, v němž britská královna Alžběta II. vzpomínala na svou korunovaci i na to, co ji doprovázelo.

Druhá světová válka nebyla jednoduchá ani pro britskou královskou rodinu. Cenné kameny, které jsou součástí korunovačních klenotů, nechal tehdejší král Jiří VI. schovat do nádoby na sušenky. Tu pak zakopali pod tajným východem na zámku Windsor, kde měly drahokamy přežít hrozící invazi nacistů. Na celou věc se přišlo až díky dopisům, které napsal královský knihovník sir Owen Morshead královně Marii, matce Jiřího VI. Tato zatím neznámá kapitola britské historie byla překvapením i pro současnou královnu Alžbětu II. Dozvěděla se o ní až od novináře Alastaira Bruce, který s ní vedl rozhovor v dokumentu BBC The Coronation (Korunovace). V pořadu však spolu nehovořili pouze o tajemstvích druhé světové války. Panovnice při příležitosti 65. výročí své korunovace se suchým britským humorem vzpomínala i na nepříjemnosti spojené s jejím uvedením na trůn. Například dlouhá jízda v pozlaceném kočáře k Westminsterskému opatství, kde jsou britští panovníci korunováni už od roku 1066, prý nebyla zrovna pohodlná a královna cestu popsala jako "poskakování po kůži". Jak Alžběta dále prozradila, nepohodlná byla i těžká koruna, kterou měla na hlavě. S ní se prý člověk nemůže podívat dolů a číst si text projevu. "Jinak si můžete zlomit vaz a koruna spadne dolů," dodala s úsměvem. Dokument také odhalil, že většině chlapců v kostelním sboru z rozrušení při korunovaci selhával hlas a jedna ze šesti dívek, které nesly Alžbětinu vlečku, málem omdlela. Britská královna zpravidla neposkytuje žádné rozhovory, interview pro BBC proto bylo mimořádnou událostí. Moderátor Alastair Bruce agentuře Reuters řekl, že při podobných rozhovorech královně nepokládá přímé otázky. Místo toho řekne komentář a královna na něj zareaguje. Prozradil také, že při interview byl stůl s královskou korunou daleko od panovnice. Požádal proto královského klenotníka, aby ho posunul blíž. K Brucovu překvapení to ale udělala Alžběta sama. "Však víte, vždyť je to moje koruna," dodala pak. 20. listopadu před 70 lety se provdala současná britská královna Alžběta II. za poručíka královského námořnictva Philipa Mountbattena. | Video: Asociated Press | 01:10

