Svět obletělo video z psí záchrany. Bulteriérka vytáhla topícího se kamaráda

Stafordšírská bulteriérka Jessie prokázala odvahu, když svému čtyřnohému příteli Chuckymu zachránila život. Ten omylem spadl do bazénu, topil se a nemohl se dostat ven. Jessie k bazénu přiběhla a nejdříve se snažila štěkáním přivolat pomoc. Poté ale po velkém úsilí Chuckyho z bazénu vytáhla. Záběry z psí záchrany zaznamenaly venkovní kamery.

Když se sedmiletá Jessie snažila Chuckyho vytáhnout, několikrát jí kvůli mokré srsti vypadl zpátky do bazénu. Jessie se ale nevzdávala a po půlhodině se jí podařilo třináctiletého psíka rasy pomeranian vytáhnout. Hned poté začala znaveného Chuckyho vítat, radostně kolem něj běhala a dovedla ho zpátky do domu. Malému psíkovi se díky pohotové záchraně nic nestalo.

Majitelé psů se divili, co v bazénu oba mazlíčci prováděli, když přiběhli celí mokří. Podívali se proto na záznam z venkovní kamery a nestačili se divit. "Trhalo nám to srdce, když jsme se na záběry dívali. Ještě dnes máme problém je znovu vidět, protože jen myslíme na to, co se mohlo stát, kdyby tam Jessie nebyla," uvedl majitel psů Byron Thanarayen z města Boksburg v Jihoafrické republice.

Thanarayen také dodal, že si Jessie pořídili z útulku potom, co ji dva předešlí majitelé vrátili zpátky kvůli nezvladatelnému chování a nesnášenlivosti s ostatními zvířaty. "U nás se ale s našimi dalšími dvěma psy hned skamarádila," uvedl Thanarayen. "Jsem na ni velmi pyšný. Je z naší smečky nejmladší," dodal.