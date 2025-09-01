Magazín

Nechoďte spát a dívejte se k severu. V Česku se v noci může objevit polární záře

před 7 hodinami
Noc na úterý slibuje v našich zeměpisných šířkách mimořádnou podívanou. Po několika měsících bychom se opět mohli dočkat polární záře. Dorazit by k nám měl oblak elektricky nabitých částic ze Slunce, který způsobí střední až silnou geomagnetickou bouři. Počasí bude pozorování přát hlavně na Moravě.
V sobotu 30. srpna vyrazila ze sluneční skvrny AR 4199 erupce třídy M 2.7 a spolu s ní Slunce vychrlilo oblak plazmatu. Tento oblak elektricky nabitých částic teď putuje meziplanetárním prostorem a podle výpočtů Národního úřadu pro oceány a atmosféru by měl dorazit k Zemi v noci z 1. na 2. září. Srážka částic se zemskou magnetosférou vyvolá geomagnetickou bouři o síle G2 až G3 z pětistupňové škály, což odpovídá hodnotám indexu Kp 5 až 7.

Za všemi složitými názvy a značkami se skrývá docela vysoká šance, že polární záře bude viditelná i u nás. Dost možná už večer kolem desáté, anebo v úterý brzy ráno.

Kde je největší šance?

Zásadní roli sehraje počasí. To bude přát pozorovatelům hlavně na východě našeho území. Zatímco od západu se k nám začne nasouvat oblačnost a přijdou srážky, na Moravě a ve Slezsku bude ještě převládat polojasno až skoro jasno. Dobrou zprávou je, že Měsíc zapadne už kolem jedenácté večer, takže svým svitem nebude pozorování příliš rušit.

Pokud se chcete vydat za polární září, vyplatí se vybrat místo s odkrytým severním obzorem a minimem světelného znečištění. "Vzhledem k tomu, že nejspíše nebude moc výrazná, tak je potřeba fotit mimo města s výhledem na sever. Tímto směrem by neměly být žádné zdroje umělého osvětlení," radí Martin Mašek z České astronomické společnosti. "Dále je dobré sledovat monitory polárních září a sledovat aktuální stav, např. na webu Solarham.com," přidává tip na závěr.

 
