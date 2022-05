Diverzita v praxi

Květen je evropský měsíc diverzity. Ve firmách se rozjíždějí nejrůznější kampaně s cílem podpořit jinakost ve společnosti.

Příklady vídáme spíše z nevýrobních společností. A to je škoda, protože výrobní sféra má mnohdy bohatší zkušenosti s přístupem ke specifickým potřebám lidí, jen o nich tolik nemluví. Zkrátka to jsou praktici s důrazem na obsah a formu tolik neřeší. Že by někomu platili míň, protože je odlišného pohlaví nebo orientace? To je ani nenapadne. Váží si lidí a hodnotí je podle odvedené práce.

O čem je diverzita? Každý si vybaví historickou otázku vytvořit stejné podmínky pro muže i ženy. Pak se přidala otázka tolerance k národnostním, sexuálním a jiným menšinám. V Česku se na pracovišti tolik neřeší otázka náboženství, ale například téma pracujících rodičů nebo seniorů a jejich podpora. A jaký je současný trend v diverzitě? Stále platí všechna témata zmíněná výše, ale pojatá komplexněji. Diverzita, chcete-li jinakost, je právě o tom, že každý je jiný a má své specifické potřeby. A je na firmě, aby vytvořila prostředí, kde se různým lidem bude společně dobře pracovat.

Ze zahraničí známe třeba příklad automobilky, která pro své zkušené, ale fyzicky už ne tak zdatné zaměstnance, vytvořila místa u výrobního pásu, kde mohli sedět. Příklady najdeme i v Česku. Podívejme se na koncern Agrofert, který působí v zemědělství, potravinářství, chemii a dalších odvětvích.

Zemědělství a chemie jsou tradiční odvětví, která se vyznačují i tím, že lidé v nich chtějí pracovat celý život, a klidně u jednoho zaměstnavatele. Stává se nám proto, že například v některých podnicích zaměstnáváme i několik generací z jedné rodiny. A jsme opravdu hrdí na to, že máme 10 kolegů, kteří jsou s námi již více než 50 let. I o tom je diverzita, vytvářet prostředí, ve kterém společně pracuje více než 2600 lidí starších 60 let a zároveň přes 1700 pracovníků mladších 25 let. A kde našlo uplatnění i téměř 900 postižených. To je Agrofert.

Nepracujeme jen v kancelářích, naopak, velká část našich zaměstnanců vykonává fyzicky náročné pozice, ať už v chemickém průmyslu, potravinářství nebo zemědělství. Tomu odpovídá i podíl dvou třetin mužů a jedné třetiny žen. Ale i zde se časy mění, inovace a nové technologie výrazně snižují fyzickou náročnost některých pozic, a tak zdaleka ne všude je na místě říkat, že je to práce "pro chlapa".

Jako ukázkový příklad z praxe můžeme představit diverzitu v naší dceřiné společnosti Synthesia Pardubice. Potřeba kvalifikovaných pracovníků do této naší chemičky je dlouhodobá. Když už takovou kvalifikovanou sílu HR tým najde, nelze říci, že se okamžitě zapojí do procesu. Historicky šlo v této společnosti do výroby přijímat pouze muže. Důvodem byl způsob výroby, pracovní podmínky a řada dalších kritérií. Kvalifikovaných pracovníků ale není a nikdy nebude dost, proto se začali kolegové na potřebu dívat i z jiného úhlu pohledu. Našli možnosti, našli způsob a co hlavně? Pochopili, že pokud je tým složený nejen z mužů, ale i z žen, v současné době i z lidí z Ukrajiny, je funkčnost týmu mnohem lepší.

Otevřené prostředí lidem s nejrůznějšími vlastnostmi, schopnostmi či potřebami nám dlouhodobě umožňuje začleňovat do našich týmů i zahraniční pracovníky. Již před válkou pro nás pracovalo více než 800 zaměstnanců z Ukrajiny. Když se k nim přidali další z řad uprchlíků, bylo to mnohem snazší. To je diverzita v praxi.