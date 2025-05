Známe příběh dívenky ze slavné známky s Masarykem. Dnes slaví 100. narozeniny

Snímek Tomáše Garrigua Masaryka, který drží v náručí malou holčičku oblečenou v kroji, se stal ikonou. Okamžik z Masarykovy návštěvy Žďáru nad Sázavou v červnu 1928 se objevil na titulních stranách časopisů, otiskly jej noviny a v roce 1938, rok po prezidentově smrti, se stal předlohou poštovní známky. "Holčička ze známky" Eva Haňková, rozená Neugebauerová, se narodila 20. května 1925 v Praze.

Příběh dívenky zachycené s Masarykem jeho dvorním fotografem Jano Šrámkem je dnes dobře známý. Tehdy tříletá dcera majitele místní pily, oblečená do kyjovského kroje, se trochu náhodou dostala na pódium s prezidentem, který se jí na okamžik ujal. "Najednou se mi v davu lidí ztratila a já ji potom uviděla, jak leze po schodech na tribunu a prochází se před panem prezidentem. Ten ji pobaveně pozoroval a pak mu ji přistrčili do náručí," vyprávěla později matka Evy.

Zatímco okupaci prožila rodina relativně klidně - byť slavnou fotku holčičky s Masarykem použili na letácích v Británií - po únoru 1948 ji postihly represe namířené proti podnikatelům. Eva, tehdy už Haňková, v roce 1950 přes šumavskou "zelenou hranici" emigrovala do Německa, nakonec se s manželem usadili v USA. Od 70. let se několikrát mohla podívat do Československa, kam začala pravidelně létat po listopadu 1989. Setkala se i s dalším čs. prezidentem, Václavem Havlem. V roce 2000 se dočkala i reedice slavné známky s TGM.

Dnes Haňková žije v Kalamazoo ve státě Michigan v USA. Loni v září se zúčastnila setkání prezidenta Petra Pavla s krajany v Berwynu u Chicaga. Pavel s manželkou na setkání pokřtili knihu Holčička ze známky - dílo Markéty Pilátové s ilustracemi Renáty Fučíkové, které zachycuje životní příběh Evy Haňkové.