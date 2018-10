Díky, že můžem! Už popáté zaplní 17. listopadu Národní třídu oslavy svobody

Letos se už popáté 17. listopadu promění jedna z nejfrekventovanějších pražských ulic v pěší zónu plnou uměleckých zážitků. 29 let svobody připomene velká pouliční slavnost Korzo Národní. Nabídne desítky koncertů, divadelní představení, autorská čtení, edukativní výstavy i program pro děti. Vystoupí například The Tap Tap, Katarzia, Jiří Stivín nebo velký pěvecký sbor Festa Academica. V rámci literárního programu se představí například Zdeněk Svěrák, Anna Geislerová či Michael Žantovský, divadelní scénu obsadí divadelní spolky Spitfire Company a 11:55. Historické legionářské drama ke stoletému výročí republiky představí Národní divadlo.

Tak trochu jiná oslava Listopadů ‘39 a ‘89 se pod názvem Korzo Národní odehraje 17. 11. 2018 na Národní třídě a Náměstí Václava Havla od 10:00 do 22:00 hodin, poté bude program už tradičně pokračovat koncerty v klubu Rock Café, který se podílí na přípravě hudebního programu celých oslav. Letos poprvé se budou oslavy odehrávat opravdu na celé Národní třídě, tedy od Národního divadla až k Jungmannovu náměstí. Program bude probíhat na celé ulici, v interiérech přilehlých domů, i velkoformátovou projekcí na štíty budov lemující Národní třídu. "Program slavnosti se snažíme rozšiřovat stále o nové žánry. Je to právě rozmanitost programu, která podle nás nejlépe demonstruje různorodost svobodné společnosti. Vzhledem k narůstající návštěvnosti ulice jsme se rozhodli rozšířit i prostory, ve kterých se Korzo odehrává," vysvětluje hlavní dramaturg Oskar Rejchrt.

Letos poprvé program zamíří i do interiérů divadel. V alternativním divadelním prostoru DUP 39 se odehrají celkem tři představení. Pravdu o 17. listopadu se dozvíte od souboru 11:55, Spitfire Company přivezou Antiwords, moderní neotřelou adaptaci Havlovy Audience, se kterou tento soubor dosáhl mezinárodního úspěchu například v New Yorku, Pekingu, Soulu a dalších metropolích. Divadlo X10 představí hru na motivy textů Ivana Martina Jirouse. Zapojí se i Národní divadlo, které na Nové scéně symbolicky k letošnímu stému výročí Československa uvede inscenaci dramatika Rudolfa Medka s legionářskou tématikou Plukovník Švec. Divadelní program bude jako jediný zpoplatněný.

Základní informace i historické zajímavosti návštěvníkům zprostředkují především fotografické a výtvarné výstavy. Ty letos získají mimořádný prostor, na celé ulici budou k vidění hned čtyři. Ve spolupráci s organizací Post Bellum a Ústavem pro studium totalitních režimů připravili organizátoři i letos velkoformátovou panelovou výstavu s názvem Události listopadové, mapující průběh listopadů 1989 i 1939. Humorný komiks z období socialismu s nadsázkou sobě vlastní představí Opráski sčeskí historje. "Velkou radost máme ze spolupráce s Vladimírem 518 a labelem BiggBoss, který vydal dvě publikace fotografa Jana Jindry - Osmdesátky a Heavy Metal Milovice. Z první knihy budeme promítat nevšední fotografie všedního Československa 80. let, a to v rozměru 10×20 metrů na jednu z budov na Národní třídě. Unikátní snímky z odchodu sovětských vojsk z Milovic potom budou vystaveny přímo na ulici," dodává k části program dramaturg Oskar Rejchrt.

Na Národní třídě nebude samozřejmě chybět ani hudební program, na kterém organizátoři spolupracují s klubem Rock Café. Na pódiích vystoupí mladé kapely i "ostřílení bardi", aby si všichni příchozí našli své oblíbené žánry a interprety. Tentokrát na celkem čtyřech scénách zahrají například The Tap Tap a hosté, slovenská písničkářka Katarzia, jazzový hudebník Jiří Stivín, pěvecký sbor Festa Academica, kytarista Luboš Andršt se svou skupinou Energit, mladá brněnská kapela Ghost of You nebo kytarista a zpěvák Adrian T. Bell. Ve večerních hodinách se program přesune spolu s dalšími hudebníky do klubu Rock Café. Klub sám vznikl krátce po revoluci jako spontánní reakce hudebníků a umělců z bývalého disentu na nově vzniklou svobodu na hudební scéně. "Oslava Listopadu 1989 je pro nás opravdu důležitá. Revoluce, ale i osobnost Václava Havla, který zde uspořádal rozlučkový večírek po ukončení svého posledního prezidentského úřadu, je s klubem úzce spjatá a my jsme rádi, že můžeme být takových důležitých výročí součástí," dodává za Rock Café Lukáš Růžek, ředitel klubu.

Na své si přijdou i milovníci literatury, především pak děl Václava Havla. V "jeho obýváku", jak organizátoři symbolicky nazývají literární scénu na piazzettě Národního divadla, přečtou úryvky z vybraných knih známé osobnosti z kulturního a společenského života - například Zdeněk Svěrák, Anna Geislerová, Michael Žantovský nebo Olga Sommerová.

Novinkou letošního ročníku je spolupráce Korza Národní s DVTV. Spolu jsme připravili sérii diskuzních tematických večerů Sametový speciál. První diskuze zaměřující se blíže na téma vzdělávání proběhne už 29. října v Brně v kině Scala, 8. listopadu se pak bude další večer věnovat polistopadové ekonomice v Měšťanské besedě v Plzni. Přímo na Národní třídě zakončí tuto sérii 17. listopadu diskuze o stavu občanské společnosti. Vstupenky na debaty v Brně a Plzni je již možné zakoupit v předprodeji, diskuze na Národní třídě, stejně jako celý pouliční program, proběhne zdarma.

Na Korzu se budou prezentovat také na dvě desítky neziskových organizací. "I letos jsme oslovili neziskové organizace s výzvou, aby na Korzu představili veřejnosti svou práci. Jsou to lidé, kteří věnují své úsilí tomu, aby měnili, byť třeba jen v dílčích problémech svět kolem sebe. To je podle nás jedním z nejdůležitějších odkazů 17. listopadu", doplňuje Marcela Macháčková, která v rámci oslav připravuje blok neziskových organizací na Náměstí Václava Havla.

Za projektem Korzo Národní stojí dvacítka studentů napříč pražskými vysokými školami. Oslavy začali pořádat poprvé už před pěti lety, tehdy k výročí 25 let od revoluce. Listopad 1989 sice nezažili, ale přesto pro ně hodně znamená. "My celý ten den vnímáme jako symbol každodenní svobody, ve které dnes můžeme žít. Možnosti, o kterých se našim rodičům dlouhou dobu jen zdálo a o které se museli právě před těmi 29 lety zasadit. Musíme si ale stále dokola připomínat, že tato svoboda není samozřejmá ani snadná. Hlavní motiv celé akce jsme se pokusili shrnout do krátkého sousloví "Díky, že můžem", z čehož bych krom díku vyzdvihl právě poslední slovo. Možná více než samotný stav věcí chceme oslavit možnosti svobodné společnosti, kde se všichni mohou na potřebných změnách podílet", dodává mluvčí iniciativy Martin Pikous.