Doba, kdy televizní zábava měla jiný rytmus. Co běželo v televizi, často určovalo téma v práci i ve škole další den. Pořady vznikaly s nadšením, často živě, někdy trochu na koleně – ale právě to jim dávalo jedinečné kouzlo. Některé scénky, hlášky nebo znělky máme v hlavě dodnes. Devadesátky měly zkrátka svůj televizní styl. Otestujte si, kolik si toho pamatujete o televizních pořadech 90. let.