Dětská knížka v Rusku dostala označení 18+. Vypráví o dětech homosexuálních rodičů

V Rusku právě vyšel překlad obrázkové knížky, která vypráví o dětech se dvěma tatínky nebo dvěma maminkami. Prodávat se však musí pod označením 18+, jako by byla určena jen pro dospělé čtenáře. Místní vláda totiž v roce 2013 zavedla přísné zákony proti takzvané LGBT propagandě.

Americká autorská dvojice, kterou tvoří spisovatel Lawrence Schimel a ilustrátorka Elīna Brasliņa, ve své obrázkové knížce vyprávějí o životě dvou dětí vychovávaných homosexuálními páry. V angličtině příběh vyšel ve dvou dílech, z nichž jeden popisuje běžné ráno chlapce se dvěma matkami a druhý běžný večer dívky se dvěma otci.

Ruský překlad obě knížky spojil v jednu s názvem Mothers, Fathers and Kids from Dusk till Dawn (Matky, otcové a děti od úsvitu do setmění). Do prodeje se dostal měsíc poté, co uvedení knihy na trh vyvolalo poprask v Maďarsku. Řetězec knihkupectví Líra Könyv tam kvůli jejímu vydání dokonce musel zaplatit pokutu ve výši 250 tisíc forintů (přes 18 tisíc korun).

Vláda v Rusku, podobně jako ta maďarská považuje publikace podporující toleranci vůči sexuálním menšinám za nevhodnou propagandu. Z toho důvodu se v zemi dětská knížka paradoxně prodává s označením 18+, přestože dospělí čtenáři rozhodně nejsou její primární cílovou skupinou. Informoval o tom britský deník The Guardian.

Za ruským vydáním obrázkové knížky navíc nestojí běžné nakladatelství, ale nezisková organizace Sphere, která bojuje za práva LGBT komunity. Kvůli přísným ruským zákonům podle ní nenašlo žádné vydavatelství odvahu se knihy ujmout, a tak organizace musela iniciativu vzít do svých rukou.

"Jde o vůbec první knížku o LGBT rodinách, která v Rusku vychází. Kvůli platné legislativě ale nebylo jiné cesty, než ji vydat právě s označením 18+. Ruské zákony proti takzvané homosexuální propagandě jsou absurdní a vedou jen k tomu, že je v zemi LGBT komunita stále více diskriminovaná, protože je velmi obtížné si o ní zjistit jakékoli informace," uvedli aktivisté.

Nezisková organizace Sphere se zároveň snaží dělat všechno pro to, aby byl ruský zákon proti propagandě zrušen, a její petici zatím podepsalo okolo 60 tisíc Rusů. Schimel a Brasliņa měli podle svých slov radost, že mohli prostřednictvím knihy kampaň podpořit. "Oba jsme totiž silně proti tomu, jak ruská vláda lidi z LGBT potlačuje," zdůraznil Schimel.

"V globálně propojeném světě, který dává prostor lidské rozmanitosti, nemá nenávist žádné místo. Zákony proti takzvané LGBT propagandě děti před ničím nechrání, a proto je kampaň za jejich zrušení tak důležitá. Všechny děti by měly mít možnost vidět, jak fungují rodiny stejnopohlavních párů, aby už další generace nemusely vyrůstat v homofobním prostředí," dodal spoluautor knihy, která už vyšla také ve španělštině, francouzštině nebo němčině.

