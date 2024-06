A vy víte, co následovalo. Slavné fotky, ze kterých jde i po letech mráz po zádech

Každý milovník hororů ví, že největší hrůzu nenahání to, co je ukázané, ale to, co zatím jen tušíte v pozadí. Právě nevyslovená hrůza spojuje tyto snímky, které vedou pomyslný žebříček fotek, ze kterých jde divákům mráz po zádech. Mnohé zásadní události 20. století se fotografům podařilo zachytit nezapomenutelným způsobem.

Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat Joseph Goebbels glares at Jewish photographer Alfred Eisenstaedt, 1933. pic.twitter.com/dSoEnKhtaS — Fascinating (@fasc1nate) December 30, 2023 Joseph Goebbels se dívá na židovského fotografa Alfreda Eisenstaedta, 1933 Na zasedání Společnosti národů v Ženevě v roce 1933 se fotograf Alfred Eisenstaedt vypravil pracovně. Na ministra propagandy Josepha Goebbelse narazil v hotelové zahradě. "Zrovna se usmíval, ale ne na mě. Díval se na někoho na mé levé straně. A najednou mě uviděl a já to cvaknul. V tu chvíli se jeho výraz změnil. Čišela z něj nenávist," vzpomínal židovský fotograf, který o pár let později utekl před nacisty do Spojených států. Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat