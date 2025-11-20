NASA nosí luxusní Pradu, pro evropské astronauty šije skafandry skromnější Decathlon

Hned na úvod si ale musíme říct, že srovnávat skafandry od Decathlonu a Prady je trošku nefér, protože jejich využití bude diametrálně odlišné.
Přesto je zajímavé, že Decathlonu jsou už sportoviště a tělocvičny malé a rozhodl se zamířit do vesmíru. Spojil síly s francouzskou kosmickou agenturou CNES, start-upem Spartan Space a Institutem kosmické medicíny a fyziologie a společně pracují na projektu EuroSuit, jehož cílem je vytvořit novou generaci ochranného a komfortního vybavení pro astronauty a zároveň posílit evropskou autonomii v pilotovaných misích.
Rychlost a inovace v hlavní roli
Tmavě šedý EuroSuit není určen pro výstupy do volného vesmírného prostoru, ale pro nošení uvnitř lodi během "kritických" fází mise, jako je start, přistání a nouzové situace, při kterých rozhoduje každá vteřina. Přestože oblek vypadá obyčejně, přináší několik chytrých a praktických inovací. Tím prvním je rychlost, bez pomoci se dá totiž obléknout nebo svléknout za méně než dvě minuty, což je v kosmickém odvětví dosud nevídaná novinka.
Prototyp disponuje také mřížkovanou strukturou helmy, pružnými zónami v oblasti ramen, loktů a kolen, které zajišťují plnou mobilitu i ve stísněných prostorách, vzduchotěsnými zipy s ergonomickými jezdci a možností upravit délku obleku a kompenzovat tak přirozené prodloužení těla astronautů, ke kterému v mikrogravitaci dochází.
"EuroSuit je pro nás příležitostí posunout hranice inovací i mimo oblast sportu. Umožňuje nám využít naše znalosti z vývoje textilu a produktového designu v prostředí, které klade ty nejvyšší nároky na výkon i spolehlivost," vysvětluje Sébastien Haquet, šéf inovací v Decathlonu.
Ostrý test na ISS už příští rok
Prototyp skafandru čeká první ostrý test už příští rok, kdy ho oblékne astronautka ESA Sophie Adenotová během mise Epsilon na Mezinárodní vesmírné stanici. Její zpětná vazba pak pomůže doladit plně funkční verzi - vzduchotěsnou, odolnou proti požáru, s integrovanou komunikací a rozhraním pro head-up displej. Pokud všechno půjde podle plánu, mohl by být finální design hotový koncem tohoto desetiletí.
NASA vsadila na italskou značku Prada
Zatímco Evropa vyvíjí vlastní intravehikulární skafandr (IVA suit - lehký oblek jen pro pobyt uvnitř lodi při startu a přistání) pro vnitřní použití v pilotovaných misích, NASA pracuje na nové generaci lunárních obleků ve volném prostoru. Do jejich návrhu se zapojila renomovaná módní značka Prada, která s firmou Axiom Space spolupracuje na vývoji skafandru Axiom Extravehicular Mobility Unit (EVA suit - těžký skafandr pro chůzi po Měsíci) pro misi Artemis III.
"Díky odborným znalostem společnosti Prada v oblasti surovin, výrobních technik a inovativního designu spolupracovali její inženýři bok po boku s týmem Axiom Space na vytvoření obleku schopného chránit astronauty před drsným vesmírným prostředím a umožnit poprvé lidský průzkum jižního pólu Měsíce," píše na svých stránkách Prada.
Milník pro Evropu?
Projekt EuroSuit představuje pro evropskou kosmonautiku důležitý milník - a zároveň je odpovědí na snahu Evropské unie i ESA získat větší autonomii v oblasti pilotovaných letů. Pokud uspěje, stane se prvním sjednoceným evropským skafandrem pro vnitřní použití v pilotovaných misích. Značka, kterou běžně známe z obchodních center, by tak mohla sehrát klíčovou roli v evropském kosmickém programu.
Zdroj: DailyMail