Magazín

NASA nosí luxusní Pradu, pro evropské astronauty šije skafandry skromnější Decathlon

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 3 hodinami
Znáte ho jako místo, kde koupíte stan, plavky nebo levné tričko na běhání. Teď ale francouzský sportovní gigant Decathlon míří výš – až na oběžnou dráhu. Zatímco astronauty NASA bude oblékat luxusní módní dům Prada, Evropská kosmická agentura vsadila na dostupnost a technickou inovaci. Výsledkem je prototyp skafandru, který má jednu zásadní výhodu: astronaut se do něj dostane sám a za dvě minuty.
Mainstreamová značka oblečení míří do vesmíru. Podílí se na vývoji skafandru pro astronauty Evropské kosmické agentury.
Mainstreamová značka oblečení míří do vesmíru. Podílí se na vývoji skafandru pro astronauty Evropské kosmické agentury. | Foto: Shutterstock

Hned na úvod si ale musíme říct, že srovnávat skafandry od Decathlonu a Prady je trošku nefér, protože jejich využití bude diametrálně odlišné.

Přesto je zajímavé, že Decathlonu jsou už sportoviště a tělocvičny malé a rozhodl se zamířit do vesmíru. Spojil síly s francouzskou kosmickou agenturou CNES, start-upem Spartan Space a Institutem kosmické medicíny a fyziologie a společně pracují na projektu EuroSuit, jehož cílem je vytvořit novou generaci ochranného a komfortního vybavení pro astronauty a zároveň posílit evropskou autonomii v pilotovaných misích.

Rychlost a inovace v hlavní roli

Tmavě šedý EuroSuit není určen pro výstupy do volného vesmírného prostoru, ale pro nošení uvnitř lodi během "kritických" fází mise, jako je start, přistání a nouzové situace, při kterých rozhoduje každá vteřina. Přestože oblek vypadá obyčejně, přináší několik chytrých a praktických inovací. Tím prvním je rychlost, bez pomoci se dá totiž obléknout nebo svléknout za méně než dvě minuty, což je v kosmickém odvětví dosud nevídaná novinka. 

Prototyp disponuje také mřížkovanou strukturou helmy, pružnými zónami v oblasti ramen, loktů a kolen, které zajišťují plnou mobilitu i ve stísněných prostorách, vzduchotěsnými zipy s ergonomickými jezdci a možností upravit délku obleku a kompenzovat tak přirozené prodloužení těla astronautů, ke kterému v mikrogravitaci dochází.

"EuroSuit je pro nás příležitostí posunout hranice inovací i mimo oblast sportu. Umožňuje nám využít naše znalosti z vývoje textilu a produktového designu v prostředí, které klade ty nejvyšší nároky na výkon i spolehlivost," vysvětluje Sébastien Haquet, šéf inovací v Decathlonu.

Ostrý test na ISS už příští rok

Prototyp skafandru čeká první ostrý test už příští rok, kdy ho oblékne astronautka ESA Sophie Adenotová během mise Epsilon na Mezinárodní vesmírné stanici. Její zpětná vazba pak pomůže doladit plně funkční verzi - vzduchotěsnou, odolnou proti požáru, s integrovanou komunikací a rozhraním pro head-up displej. Pokud všechno půjde podle plánu, mohl by být finální design hotový koncem tohoto desetiletí.

NASA vsadila na italskou značku Prada

Zatímco Evropa vyvíjí vlastní intravehikulární skafandr (IVA suit - lehký oblek jen pro pobyt uvnitř lodi při startu a přistání) pro vnitřní použití v pilotovaných misích, NASA pracuje na nové generaci lunárních obleků ve volném prostoru. Do jejich návrhu se zapojila renomovaná módní značka Prada, která s firmou Axiom Space spolupracuje na vývoji skafandru Axiom Extravehicular Mobility Unit (EVA suit - těžký skafandr pro chůzi po Měsíci) pro misi Artemis III.

"Díky odborným znalostem společnosti Prada v oblasti surovin, výrobních technik a inovativního designu spolupracovali její inženýři bok po boku s týmem Axiom Space na vytvoření obleku schopného chránit astronauty před drsným vesmírným prostředím a umožnit poprvé lidský průzkum jižního pólu Měsíce," píše na svých stránkách Prada.

Milník pro Evropu?

Projekt EuroSuit představuje pro evropskou kosmonautiku důležitý milník - a zároveň je odpovědí na snahu Evropské unie i ESA získat větší autonomii v oblasti pilotovaných letů. Pokud uspěje, stane se prvním sjednoceným evropským skafandrem pro vnitřní použití v pilotovaných misích. Značka, kterou běžně známe z obchodních center, by tak mohla sehrát klíčovou roli v evropském kosmickém programu.

Zdroj: DailyMail

 
Mohlo by vás zajímat

Když bolest vítězí nad životem: jak Češi přemýšlejí o eutanazii napříč generacemi

Když bolest vítězí nad životem: jak Češi přemýšlejí o eutanazii napříč generacemi

Celý život nohama na zemi. Česká televize přinese portrét herce Satoranského

Celý život nohama na zemi. Česká televize přinese portrét herce Satoranského

Postel místo zbraně. Jak nacisté a KGB vybudovali průmysl na svádění a vydírání

Postel místo zbraně. Jak nacisté a KGB vybudovali průmysl na svádění a vydírání
Přehled

Ivan Trojan pro snímek Neporazitelní čerpal inspiraci na parahokejové střídačce

Ivan Trojan pro snímek Neporazitelní čerpal inspiraci na parahokejové střídačce
Magazín.Aktuálně.cz Obsah vesmír móda NASA ESA Mezinárodní vesmírná stanice lifestyle astronaut Přehled zpráv

Právě se děje

před 2 minutami
Když bolest vítězí nad životem: jak Češi přemýšlejí o eutanazii napříč generacemi

Když bolest vítězí nad životem: jak Češi přemýšlejí o eutanazii napříč generacemi

Debata o pomoci s ukončením života stále sílí. Co ale lidé skutečně cítí, jak o ní přemýšlejí a kde leží hranice mezi soucitem a rizikem zneužití?
před 5 minutami
Slavia za dostala za chování fanoušků v Plzni rekordní pokutu

Slavia za dostala za chování fanoušků v Plzni rekordní pokutu

Slavia dostala od disciplinární komise rekordní pokutu 600.000 korun za řádění fanoušků v utkání 15. kola fotbalové ligy v Plzni.
před 42 minutami
"Musel jsem se smát." Extraliga žije sporem posledních finalistů

"Musel jsem se smát." Extraliga žije sporem posledních finalistů

Podívejte se na novou epizodu hokejového podcastu Bago.
před 56 minutami
Hřib chtěl léčit chaos v dopravě. Vy jste jeho příčinou, vmetli mu zastupitelé

Hřib chtěl léčit chaos v dopravě. Vy jste jeho příčinou, vmetli mu zastupitelé

Prahu paralyzují dopravní kolony, pirátský náměstek primátora proto přišel na zastupitelstvo s plánem ozdravení. Ten však skončil v koši
Aktualizováno před 1 hodinou
Rychlý konec snu o stříbrné míse. Češi prohráli drama se Španělskem ve čtyřhře

Rychlý konec snu o stříbrné míse. Češi prohráli drama se Španělskem ve čtyřhře

Čeští tenisté nepostoupili do semifinále Davisova poháru. Macháč a Menšík prohráli v rozhodující čtyřhře s Granollersem a Martínezem 6:7, 6:7.
Aktualizováno před 1 hodinou
Česko - Španělsko 1:2. Drama skončilo zle, Čechy potopil Menšíkův výkon

Přenos skončil
Česko - Španělsko 1:2. Drama skončilo zle, Čechy potopil Menšíkův výkon

Sledovali jste online přenos z rozhodující čtyřhry ve čtvrtfinále Davis Cupu mezi Českem a Španělskem.
před 1 hodinou
Litvínov budou vlastnit klubové legendy v čele se Šlégrem

Litvínov budou vlastnit klubové legendy v čele se Šlégrem

Litvínovský hokejový klub bude vlastnit skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem.
Další zprávy