Magazín

Dávali mu dva roky života. Lékař s nádorem na mozku se vzepřel osudu a stal se tátou

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 6 hodinami
"Podle prognózy jsem tu už neměl být," říká Alexandr Nosek, kterému před dvěma lety diagnostikovali agresivní nádor mozku s minimální šancí na přežití. "Rozpadl jsem se na atomy - a teď se znovu skládám. Přitom zjišťuji, co je v životě důležité a co už ne. Mám nějaké handicapy dané nemocí a možná i léčbou, kterou jsem prošel. A možná žiju spokojenější život než dřív," přiznává táta roční holčičky.
“Nikdo z nás neví, co bude zítra. A to, co bylo včera, už nezměníme. Psi tohle chápou líp než my, žijí tady a teď, neohlížejí se a nepředbíhají. To mě inspiruje."
“Nikdo z nás neví, co bude zítra. A to, co bylo včera, už nezměníme. Psi tohle chápou líp než my, žijí tady a teď, neohlížejí se a nepředbíhají. To mě inspiruje." | Foto: Tereza Šolcová

"Tady se to stalo. Na téhle trati jsem si před dvěma lety během závodu všiml, že mám nezvykle slabou pravou nohu. Už ten den ráno jsem měl problém vyjít do schodů. Cestou domů autem jsem pak pravou nohou nemohl správně trefit plyn a brzdu," prohodí zamyšleně Alexandr Nosek. Stojíme společně na startu mushingového závodu v Břežanech v Pošumaví. Alex sedí připravený na svém terénním biku, já držím za postroj jeho psa, který je ke kolu připoutaný speciálním odpruženým vodítkem.

Za chvíli se společně vydají na pět kilometrů dlouhou trať. Motivace zajet co nejlépe je veliká: jsme na kvalifikačních závodech na blížící se mistrovství světa v individuálním mushingu. Pro Alexe Noska ale ten nejdůležitější závod začal už před dvěma lety, když si pár dní po zmiňovaných potížích vyslechl zdrcující diagnózu: Astrocytom čtvrtého stupně dříve označovaný za glioblastom. Nádor na mozku, kterému se bez nadsázky přezdívá terminátor mezi nádory. "Podle tehdejší prognózy jsem tu už neměl být. Dneska jsem se zřejmě podruhé narodil," dodá dnes čtyřicetiletý sportovec. Vzápětí se on i jeho psí parťák vydávají na trať.

Alex se společně se svým psem Lokim věnuje individuálnímu mushingu. Sportu, kde stačí jeden pes, aby člověk mohl závodit v běhu, jízdě na kole nebo koloběžce.
Alex se společně se svým psem Lokim věnuje individuálnímu mushingu. Sportu, kde stačí jeden pes, aby člověk mohl závodit v běhu, jízdě na kole nebo koloběžce. | Foto: Tereza Šolcová

Kvalifikace se mladému lékaři z Vysočiny a jeho ohařímu kříženci Lokimu vydaří. O necelé dva měsíce později se proto potkáváme znovu. Tentokrát na Pardubickém dostihovém závodišti, kde zrovna probíhá mistrovství světa v individuálním mushingu. Alex s Lokim už mají své dva závodní dny za sebou, a tak si ve slábnoucím podzimním slunci vychutnáváme kávu. A bavíme se o věcech, ke kterým by mnozí volili spíše sklenku něčeho ostřejšího. 

"Už z povolání jsem podle příznaků tušil, že půjde o nějaký centrální problém. Věděl jsem, že to nebude prkotina. Tak vážná diagnóza mě ale v tu chvíli nenapadla. Říkal jsem si, že to třeba bude roztroušená skleróza, nebo alespoň stav, který půjde rozumně léčit," popisuje Alex, který v Polné na Vysočině provozuje společně se svým otcem ordinaci praktického lékaře. 

"Relativně krátce po závodech se náhle uvolnilo okno na magnetickou rezonanci, tak jsem tam ještě k večeru po práci zajel. Sestřička se mi omlouvala, že jelikož není přítomen žádný lékař, nemůže mi píchnout kontrastní látku, a tak že uděláme pouze standardní rezonanci. Když se zhruba v půlce vyšetření objevila s kamennou tváří a s tím, že mi nakonec tu kontrastní látku píchnout musí, řekl jsem si: ‚Tak to je v prdeli.‘"

Bohužel, v následujících momentech se ukázalo, že není daleko od pravdy. "Astrocytom, který vyšetření odhalilo, je nádor odolný vůči standardní léčbě. Prakticky to znamená, že tomu, kdo je s ním diagnostikován, není pomoci," přiznává Alex, který se kromě vlastního šoku musel ve stejném okamžiku vypořádat s tím, jak diagnózu oznámí svým nejbližším.

Během života s nádorem se Alex stal tátou.
Během života s nádorem se Alex stal tátou. | Foto: Archiv Alexe Noska

"Na vyšetření jsem přijel autem, na zpáteční cestu ze špitálu už mě ale za volant nepustili. Zavolal jsem proto tátovi s tím, že jsem v nemocnici a potřeboval bych, aby pro mě přijel. Seděli v tu chvíli s mamkou někde v restauraci a jedli těstoviny. Říkal jsem jim, že mám nádor na mozku a oni na to, že teď nemůžou, že večeří. Zkrátka vůbec nechápali, co se jim snažím říct."

Na otázku, jak diagnózu sdělil své partnerce Tereze, Alex odpovídá pokrčením rameny. "Myslím, že jí volala mamka ještě z auta cestou z nemocnice. Byl jsem za to rád. Když jsme přijížděli domů, Terezka stála za branou, chytla mě a říkala něco v tom smyslu, že to bude dobrý, že to zvládneme. Ještě v tu chvíli jsem si myslel, že to tak opravdu bude. Říkal jsem si, že další den ráno vstanu a půjdu do práce. Myslel jsem, že život půjde dál a bude jako dřív. Jenže nebyl," přiznává po chvilce odmlky. 

Diagnóza, která Alexe potkala, vyžadovala okamžitý zásah. "Týden nato mě čekala operace u pana profesora Netuky, velmi nadaného operatéra na tento typ nádoru. Zároveň s tím se náhodou sešlo, že u zákroku asistoval i můj spolužák z medicíny," odlehčuje situaci Alex. Vzápětí ale zvážní a pokračuje: "Hned jak jsem se probral z narkózy přišlo první zklamání. Lékaři mi narovinu oznámili, že se nádor nepodařilo odoperovat celý. Byl prostě příliš blízko motorických drah, a pokud by překročili hranici, kterou si před zákrokem stanovili, hrozilo by mi ochrnutí."

Foto: Archiv Alexe Noska

Zrádnost astrocytomu pak Alex ilustruje na tom, že i kdyby se podařilo nádor vyoperovat celý, neznamenalo by to úplné vyléčení. "Je to něco jako pavučina, která prorůstá mozkem. Nemá jasné hranice, a proto je prakticky nemožné jej celý chirurgicky odstranit," vysvětluje. Po zákroku a řadě vyšetření tak Alexovi zcela instinktivně vyvstala na mysli otázka: Kolik mám času? 

"Po pravdě mi na to nejdřív nikdo nechtěl odpovědět. Nakonec jsem dostal orientační rámec: pět až deset let. Když pak přišly výsledky z histologie, odhad se snížil. Ukázalo se totiž, že jde o agresivnější variantu nádoru, než si lékaři původně mysleli. Laicky řečeno, bylo to ještě horší, než všichni čekali. Poslední prognóza tak zněla, že mám asi dva roky života."

Místo pohřbu raději na mistrovství světa

O dva roky a jeden den později zní z tlampače na dostihovém závodišti v Pardubicích: "A na trati už máme dalšího českého reprezentanta Alexe Noska." Stojím v tu chvíli v zatáčce asi kilometr od startu. O chvíli později se kolem mě v závěsu za letícím Lokim skutečně Alex prožene. Na první pohled nic nenasvědčuje tomu, že na kole sedí člověk, který měl být podle lékařských prognóz po smrti. Místo toho vidím šlachovitého cyklistu, který si v kategorii bikejoringu mužů nad 40 let dojede mezi světovou elitou pro konečné 11. místo.

Fotografie pořízená na mistrovství světa v individuálním mushingu v českých Pardubicích.
Fotografie pořízená na mistrovství světa v individuálním mushingu v českých Pardubicích. | Foto: Tereza Šolcová

V tuhle chvíli se samozřejmě nabízí další otázka: jak je to vůbec možné? Pokud zněl verdikt lékařů po zákroku tak závažně, jak to, že se pacient prohání na kole za psem a na první pohled vypadá, že je v životní kondici? "Možná štěstí, možná vůle," usměje se instinktivně Alex. "Třiatřicetkrát jsem musel na radioterapii. Člověk je po ozařování unavený. Ne že by to bolelo, spíš se cítíte úplně vysátí. Postupně jsem si pak začal o té nemoci načítat víc, než co jsem věděl jako běžný praktik. Snažil jsem se najít nějaký alternativní způsob, jak postupovat dál."

V Česku se svým pátráním pohořel, ve světě ale Alexovi přece jen svitla malá naděje. "Chtěl jsem jít do hloubky problému. Najít možnost, že by někde mohla probíhat klinická studie, do které by mě vzali. Takové studie bývají často hrazené farmaceutickými firmami. Tady v okolí jsem bohužel nic nenašel. A pak jsem narazil na privátně hrazenou imunoterapii v Německu, v Tübingenu." Automaticky tak přišla další otázka: kde sehnat peníze na léčbu, když ji nehradí pojišťovna?

"Snad na tom jako národ nejsme tak špatně" 

"Částku jsme zázračně vybrali během dvou dní na platformě Donio. Byl jsem skeptický, absolutně jsem nečekal, že by to někoho mohlo zajímat. Češi jsou zkrátka extrémně štědří. Dodnes se setkávám s příběhy lidí i v zahraničí, v mnohem bohatších zemích, kde jsou pacienti stejně nemocní jako já. Vybrat takový obnos peněz se jim přesto daří podstatně hůř. Snad nejsme jako národ úplně ztracení," dojímá se Alex, který díky tomu mohl do programu nastoupit.

"Nejdříve bylo nutné do Německa poslat na genetickou analýzu vzorek mého nádoru zalitý v parafínu. Na základě toho mi pak začali vyrábět vakcínu takříkajíc na míru. Teď jsem ve fázi, kdy mám předplaceno čtrnáct vakcín a za sebou již třináct aplikací. Zbývá tudíž poslední a pak mi řeknou, jestli v tom pokračovat, nebo ne."

"S partnerkou jsme se shodli, že by bylo škoda nemít dítě. Možná je to sobecké, ale přál jsem si, aby tu po mně něco zůstalo."
"S partnerkou jsme se shodli, že by bylo škoda nemít dítě. Možná je to sobecké, ale přál jsem si, aby tu po mně něco zůstalo." | Foto: Archiv Alexe Noska

Zároveň s tím, jak se Alexova prognóza postupně upřesňovala a plán léčby rozšiřoval, začali doma společně s partnerkou Terezou řešit i věci, které se do lékařských zpráv nevejdou, ale přesto určují, jak bude jejich život v budoucnu vypadat. Začali hledat způsob, jak dál žít. A klást si otázku, jestli k tomu může patřit i dítě. Nakonec se k tomu podle svých slov rozhodli přistoupit zcela pragmaticky.

"Oba jsme se s partnerkou shodli, že by byla škoda nemít dítě. Zároveň jsme museli myslet i na to, že kdybych umřel, ona nebude mít už tolik času a prostoru sblížit se s někým dalším," odmlčí se na chvíli Alex. Působí v tu chvíli naprosto vyrovnaně, uvědoměle a zároveň laskavě. "Možná je to sobecké, ale přál jsem si, aby tady po mně něco zůstalo," dodá nakonec. Partnerům se tak v mezičase narodila dcera Ester. "Samozřejmě, že je to pro mě najednou další obrovská motivace - a teď nechci říct bojovat, protože nemám rád ten častý narativ boje s rakovinou. My s rakovinou nebojujeme, my s ní žijeme. Takže dcera je pro mě velkou motivací žít co nejlépe, co to jde."

Člověk musí mít plán

Zatímco Loki zpomaluje za cílovou čárou, Alex sedí na kole a zhluboka dýchá. Každý nádech je připomínkou toho, co by kdysi považoval za samozřejmé. Nemoc Alexe podle jeho slov naučila lekci, kterou žádný výsledek na závodní trati nemůže nahradit. "Pochopil jsem, že život je série okamžiků, a jediný, který můžeme opravdu ovlivnit, je ten přítomný. Tady a teď," říká.

"Astrocytomu se bez nadsázky přezdívá terminátor mezi nádory. Je to jako pavučina, která prorůstá mozkem."
"Astrocytomu se bez nadsázky přezdívá terminátor mezi nádory. Je to jako pavučina, která prorůstá mozkem." | Foto: Archiv Alexe Noska

"Zároveň si uvědomuji, že musím mít i plán. Nebo aspoň nějaký jeho rámec. Není to o tom, že přežiju - je to o tom, že žiju s plným vědomím, proč tu jsem." Každý trénink, každý závod, každé odpoledne s dcerou se tak stává součástí jeho osobní strategie přežití - strategie, která je zároveň životní radostí.

Vědomí, že život může být křehký, proměnilo i Alexův přístup k práci. "Musel jsem převzít část praxe po tátovi, když onkologicky onemocněl," vysvětluje. "Najednou jsem za své pacienty odpovědný nejen jako lékař, ale i jako člověk, který ví, co znamená, když vám jde skutečně o život. To je pro mě teď docela dobrý plán - vědět, že když někdo pomohl mně, můžu ze své pozice pomoci někomu dalšímu." 

Život je jinde

Nakonec se vrací tam, kde to všechno začalo: na startovní čáru stále málo známého, ale na popularitě nabírajícího sportu: individuálního mushingu. Téměř šeptem, jako by vyslovoval něco samozřejmého a přitom životně důležitého, polemizuje: "Hon za úspěchem by se neměl brát tak vážně," říká. "Nejde o výsledky. Je to hlavně o radosti z pohybu - ať už se psem, nebo bez. O radosti z toho, že vůbec můžeme."

Zastaví se, hledá slova, ale vlastně je nepotřebuje. "Nikdo z nás neví, co bude zítra. A to, co bylo včera, už nezměníme. Psi tohle chápou líp než my, žijí tady a teď, neohlížejí se a nepředbíhají. To mě inspiruje. Když chci žít dobře, měl bych žít jako pes. Přítomně. S radostí. Bez toho, abych neustále řešil, jestli jsem byl o vteřinu rychlejší nebo co si o mně kdo myslí."

"Když chci žít dobře, měl bych žít jako pes. Přítomně. S radostí."
"Když chci žít dobře, měl bych žít jako pes. Přítomně. S radostí." | Foto: Tereza Šolcová

Mluví klidně, bez patosu. Každé jeho slovo však nese váhu někoho, kdo opravdu stál na dně. "Rozpadl jsem se na atomy," řekne a nevypadá to jako metafora. "A teď se znovu skládám. A zjišťuju, co je důležité a co není." Chvíli přemýšlí, pak se usměje tím zvláštním, tichým úsměvem lidí, kteří se smířili se skutečností, ale nevzdali se naděje. "Možná mám nějaké handicapy kvůli nemoci a léčbě," pokrčí rameny. "Ale možná nakonec žiju spokojenější život než předtím."

A v tu chvíli je jasné, že všechno, co říká o radosti, přítomnosti a nadhledu, není poučkou ani útěchou z nějaké příručky pro šťastnější život. Je to zkušenost vydřená strachem, bolestí i nesnesitelnou nejistotou - a přesto překvapivě lehká. Alex neslibuje, že všechno dobře dopadne. Jen nabízí jiný způsob, jak být: dívat se dopředu, ale stát pevně v přítomném okamžiku. Neřešit každou vteřinu, každý pohled zvenčí. Dovolit si radost. A žít. Protože někdy je právě tohle víc než jakýkoliv vítězný doběh do cíle.

 
Mohlo by vás zajímat

Odpadky proměnil v poklad. Muž našel zajímavou ale nechutnou cestu, jak si přivydělat

Odpadky proměnil v poklad. Muž našel zajímavou ale nechutnou cestu, jak si přivydělat

„Opera je poslední umělecká forma, která se obejde bez AI,“ říká operní star Bernheim

„Opera je poslední umělecká forma, která se obejde bez AI,“ říká operní star Bernheim

Začínal tancem, hrál v bondovce i Chlastu. Dánský herec Mads Mikkelsen slaví 60 let

Začínal tancem, hrál v bondovce i Chlastu. Dánský herec Mads Mikkelsen slaví 60 let

Tělo v troskách, duše v barvách. Proč se Frida Kahlo zapletla s marxistou Trockým?

Tělo v troskách, duše v barvách. Proč se Frida Kahlo zapletla s marxistou Trockým?
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle sport nádor mozek rakovina nemoc příběh pes cyklistika lékař

Právě se děje

před 36 minutami
Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Americká pobřežní stráž přehodnocuje svůj pohled na obtěžování a zbavuje se pojmu incidenty z nenávisti.
před 45 minutami
Odpadky proměnil v poklad. Muž našel zajímavou ale nechutnou cestu, jak si přivydělat

Odpadky proměnil v poklad. Muž našel zajímavou ale nechutnou cestu, jak si přivydělat

Z koníčku, který mnozí nechápou, se pro něj stala vášeň, způsob přivýdělku i cesta, jak upozornit na obrovské plýtvání.
před 56 minutami

Perušič a Schweiner na MS zlato neobhájí, vypadli ve čtvrtfinále

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem nestačili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Adelaide na Němce Nilse Ehlerse a Clemense Wicklera a po prohře dvakrát 18:21 obsadili dělené páté…
Přečíst zprávu
před 57 minutami
Rána pro olympijskou šampionku. Při tréninku super-G měla těžký pád

Rána pro olympijskou šampionku. Při tréninku super-G měla těžký pád

Pokud se podezření na vážný úraz potvrdí, mohlo by to pro majitelku tří olympijských medailí Laru Gutovou-Behramiovou znamenat i konec kariéry.
před 1 hodinou
„Opera je poslední umělecká forma, která se obejde bez AI,“ říká operní star Bernheim

„Opera je poslední umělecká forma, která se obejde bez AI,“ říká operní star Bernheim

Zpíval na pařížské olympiádě i při znovuotevření katedrály Notre-Dame. Nyní francouzský tenorista vystoupí v Praze s operním gala L’amour.
před 1 hodinou
"Jsi úplný blázen." Trenér dovedl na MS zemi zmítanou terorem, aniž by ji navštívil

"Jsi úplný blázen." Trenér dovedl na MS zemi zmítanou terorem, aniž by ji navštívil

Na Haiti vládnou ozbrojené gangy, v zemi panuje chaos a teror. Fotbalová reprezentace se i tak po 52 letech dostala na mistrovství světa.
před 1 hodinou
Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

V úterý se podle Reuters odehrál podobný útok na kostel v západní části země, kde ozbrojenci unesli 38 lidí.
Další zprávy