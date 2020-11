Damevoucher.cz: Cesta z krize cestovního ruchu vede přes vouchery a dárkové poukazy

Iniciativa Zachraňme turismus spustila 1.11.2020 novou platformu Dáme voucher na podporu českých hotelů, cestovních kanceláří, poskytovatelů zážitků a atrakcí, dopravců, restauračních služeb a kulturních akcí. Všem zapojeným subjektům nabízí jednoduchý nástroj na zvýšení poptávky a možnost získání tolik potřebných financí na udržení provozu především v sezóně 2021, která se rychle blíží.

Na platformě si lidé mohou bezplatně stahovat slevové vouchery, či kupovat dárkové poukazy partnerů. Zachraňme turismus navíc disponuje odborníky na cestovní ruch, kteří pomohou se správným nastavením kampaní a propočty finančních toků.

Vouchery a poukázky se velmi osvědčily zejména v lázeňství, kde díky dalším iniciativám přivedly tisíce zákazníků do lázní a pomohly tak vykrýt chybějící poptávku zahraničních turistů. Dáme voucher rozšiřuje tento prověřený nástroj na všechny oblasti turismu, k čemu využívá nejen členskou základnu Zachraňme turismus, ale také širokou partnerskou síť a znalost trhu.

"Spolupracujeme s řadou špičkových odborníků z oboru cestovního ruchu, zejména s lidmi, kteří desítky let řídili hotelové provozy a přesně vědí, co tento nejvíce zasažený segment potřebuje. Je třeba reagovat rychle a naplnit si kapacity již nyní, případně získat cash na překlenutí těch nejhorších měsíců. Proto nám dává smysl prodej dárkových poukazů a nabídka zvýhodněných voucherů na služby v turismu a přidružené obory. Naším hlavním záměrem je nabídnout poukazy a vouchery do velkých firem, kde chceme využít štědrost vánočního období a snahu korporátů motivovat zaměstnance a zákazníky zajímavou incentivou ve formě poukázek na cestování a trávení volného času. Věříme, že se zapojí maximum silných a zdravých společností, nejvíce si toho slibujeme právě od korporátních firem, pro které bude spojení s příběhem Zachraňme turismus zajímavým CSR tématem," popisuje záměr Tomáš Barčík, předseda iniciativy Zachraňme turismus a zakladatel Dáme voucher.

Fungování platformy Dáme voucher je velmi jednoduché. Po dohodě o počtu vydaných voucherů a poukázek, určení jejich nominálních hodnot a podmínek pro uplatnění vzniká kampaňová stránka, kde si mohou zájemci vouchery stahovat zdarma, nebo kupovat dárkové poukazy za zvýhodněných podmínek. Uplatnění pak probíhá na straně poskytovatele služby, tj. na základě kódu uvedeného na voucheru a poukazu, který zákazník buď vloží v rámci objednávkového procesu do příslušného pole formuláře, nebo při aktivaci na místě např. na recepci hotelu předloží pro naskenování QR kódu a online ověření. Na Dáme voucher neplatí partner žádné aktivační poplatky, vše je automatizované a plně pod kontrolou provozovatele.

"Díky našemu partnerství s poskytovateli systémů firemních benefitů jsme napojeni na stovky tisíc potenciálních zákazníků. Realizujeme rovněž vlastní kampaně na sociálních sítích a zároveň poskytujeme bezplatné konzultace hoteliérům, agenturám a dalším subjektům, jak si s tímto typem marketingové aktivity poradit a jak z toho vytěžit maximum," komentuje Tomáš Barčík a dodává: "V nabídce nám nyní přibývají hlavně hotely a lázně, což je logické vzhledem k jejich aktuální situaci, dále náš partnerský agregátor zážitků OutdoorTrip.cz s dobrým pokrytím ČR a přesahem do 78 zemí světa, národní dopravce Leo Express, dále jednáme se zástupci síťových i menších cestovních agentur, brzy bychom rádi přidali také kulturní akce, uvažujeme o podpoře restaurací. Na Dáme voucher vytváříme nabídku, kterou lze vzájemně kombinovat, zároveň skrze Zachraňme turismus aktivně podporujeme spolupráci zapojených subjektů."

Naprosto zásadní je komplexnost a komplementárnost právě vznikající nabídky. Budoucí fungování v cestovním ruchu bude o spolupráci, propojování obchodních modelů a vytváření nových produktů přímo na míru potřebám konkrétního zákaznického segmentu, kterým bude minimálně na větší část příští sezóny český zákazník.