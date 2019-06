Problémy při natáčení bondovky. Exploze poranila člena štábu a poničila scénu

Natáčení dalšího filmu o agentovi 007 provází smůla. V květnu se představitel Jamese Bonda Daniel Craig při natáčení zranil a musel podstoupit operaci kotníku. V úterý filmaři oznámili, že se při záběrech řízené exploze poranil člen štábu a výbuch zničil také kus scény. Incident se stal ve studiích Pinewood na západ od Londýna.

"Na place se nikomu nic nestalo, drobná poranění utrpěl pouze člen štábu mimo scénu," informoval štáb na Twitteru.

Bondovku s pořadovým číslem 25 režíruje Cary Fukunaga a kromě Craiga v ní účinkuje také Rami Malek, Billy Magnussen či Lashana Lynchová.

V tradičních rolích se objeví i Ralph Fiennes coby M, Léa Seydouxová jako Madeleine Swannová, Naomie Harrisová v roli Eve Moneypenny, Ben Whishaw jako Q či Rory Kinnear jako Bondův spolupracovník Tanner. Jeffrey Wright opět ztvární agenta CIA Felixe Leitera.

Daniel Craig naposledy jako 007

Film by měl jít do kin příští rok v dubnu a Daniel Craig se nechal slyšet, že to pro něj bude poslední bondovka. Agenta s povolením zabíjet hraje již popáté, debutoval roku 2006 ve snímku Casino Royale.

Na začátku chystaného filmu bude James Bond zrovna mimo službu odpočívat na Jamajce. Tam jej o pomoc přijde požádat kolega ze CIA Felix Leiter, čímž se události dají do pohybu, upřesnili tvůrci.

"Mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být mnohem zrádnější, než se zprvu zdálo, a Bonda zavede na stopu tajuplného zlosyna ozbrojeného nejnovější technologií," avizovali autoři.