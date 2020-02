Cvrček místo steaku? Příležitost pro gurmány, sportovce i podnikatele

Ekologický. Výživný. Nenáročný. Takový je hmyz – dle mnohých potravina budoucnosti.

Od 15. 1. 2020 platí v ČR novela veterinárního zákona, podle níž vybrané druhy hmyzu spadají do kategorie potravin. Završil se tak trend, který sílí už několik let a zdaleka se neprojevuje jen hmyzími delikatesami na food-festivalech. Věděli jste například, že některé řetězce už teď nabízejí výrobky se cvrččí moukou? Nebo že po hmyzu sahají výrobci proteinových tyčinek určených například návštěvníkům fitness center?

Chov cvrčků, sarančat či potemníků není náročný, nezatěžuje životní prostředí, přitom ale coby zdroj proteinů může hmyz směle konkurovat masu. Zejména ekologicky smýšlející spotřebitelé tak v hmyzích potravinách spatřují skvělou alternativu k hovězímu nebo drůbežímu.

"Poptávka po zdroji bílkovin založeném na jiné než tradiční živočišné výrobě vytváří nové podnikatelské příležitosti," říká Iveta Baudyšová ze společnosti QSL, která se zabývá potravinářskou legislativou, značením výrobků a také kvalitou a bezpečností potravin. "Pomáhali jsme jedné z prvních společností zaměřených na výrobky s obsahem hmyzích proteinů, když hledala cestu, jak v novém segmentu rozjet podnikání. Unikátní koncept vychází vstříc poptávce lidí žijících aktivním životem, kteří pro regeneraci svalů či nárůst svalové hmoty potřebují bílkoviny, ale zároveň z ekologických či etických důvodů nechtějí jíst maso. Takže si místo standardního steaku dají tyčinku s cvrččí moukou. Dlužno dodat, že společnost zaznamenala s novým typem výrobků značný úspěch."

Výroba hmyzích potravin tedy zní jako dobrý nápad. Ale má to samozřejmě i svá rizika. "Potravinářská legislativa je komplikovaná a neustále se mění. Výrobce či prodejce by si měl pohlídat, zda splňuje všechny aktuálně platné normy, aby se vyhnul případným vysokým sankcím. Třeba zrovna teď se blíží datum, kdy vejde v platnost nařízení Evropské unie o primární složce potravin, která definuje mj. i nová pravidla o uvádění primární složky na obalech potravin. A i když obchodník či producent bude mít dobře zvládnutou hygienu, správně zavedený systém HACCP atd., stále ještě může narazit na problémy spojené se správným označením výrobku," poodhaluje složitost problematiky paní Baudyšová.

Je možné, že hmyzí produkty nakonec nahradí ty masné? "Poptávka po hmyzích potravinách určitě poroste. Souvisí to mj. s bojem mladé generace proti klimatickým změnám. Budou proto přicházet další firmy, které této poptávce vyjdou vstříc," vysvětluje Baudyšová. "Na druhou stranu chuť masa hned tak něco nenahradí. Steak zkrátka zůstane steakem. To ale neznamená, že bychom neměli dbát na to, aby zvířata byla chována v důstojných podmínkách a aby dopad na planetu byl co nejnižší," doplňuje Iveta Baudyšová z QSL.

Můžeme si tedy zahrát na proroky a předpovědět, že cvrčky, sarančata a další hmyz čeká v příštích letech zářná budoucnost a že přinesou do světa potravin zajímavé zpestření. Že bychom si ale na cvrččím karbanátku pochutnali stejně jako na pořádném hamburgeru, to se v nejbližší době asi předpokládat nedá.