Primitivní tip pro bezpečné Vánoce. Suchý stromek totiž hoří znepokojivě rychle

Vědci z amerického Marylandu vyzkoušeli, co se stane, když se v domácnosti suchý vánoční stromeček dostane do kontaktu s ohněm. Za necelé dvě minuty po něm zůstaly jen ohořelé větve a podpálený nábytek v celé místnosti, kdežto pravidelně zalévaný jehličnan umístěný v nádržce s vodou na počátku jen trochu doutnal a do dvou minut zcela uhasl.

1:46 Vědci z amerického Marylandu podnikli experiment se zalévaným versus suchým vánočním stromečkem. | Video: Youtube/National Institute of Standards and Technology

Na záběrech od amerického Národního institutu standardů a technologie je patrné, jak za deset vteřin od prvního kontaktu s ohněm nezalévaný stromek téměř celý vzplanul. O necelou minutu později se plameny už nekontrolovatelně šířily celou místností. Vedle toho pravidelně zalévaná dřevina v tu samou dobu jen lehce doutnala a oheň se na okolní nábytek neroznesl. Varovné video zveřejnil institut před čtyřmi lety ve spolupráci s americkou Národní asociací pro požární ochranu. Ta vydává každoroční doporučení s užitečnými tipy, jak bezpečně oslavit vánoční svátky a předejít nešťastným nehodám. Odborníci doporučují, aby lidé využívali pro stromky stojany s nádržkami, do kterých je potřeba dolévat vodu každý den. Také vyzývají k tomu, aby jehličnany nedávali do blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou například radiátory, svíčky, krby nebo běžná osvětlení. Taková pochybení způsobila na základě jejich statistik v loňských letech až pětinu požárů vánočních stromečků. Lidé by také podle nich měli vždy vypínat dekorativní světýlka, pokud zrovna nemohou být v jejich blízkosti. "Vždy je vypínejte před odchodem z domu nebo když jdete spát," uvádí asociace ve svém doporučení. "A samozřejmě také nikdy nevyužívejte pravé svíčky na dekoraci stromečků," dodává.