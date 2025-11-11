Co byste měli vědět o ratanovém nábytku?

Než se ale rozhodnete pro koupi, je dobré vědět, jaké druhy ratanů existují, proč je umělý ratan aktuálně nejpopulárnější a jak o takový nábytek správně pečovat.
Ratan. Přírodní vs. umělý
Ratan je původně přírodní materiál pocházející z lián palem rostoucích v jihovýchodní Asii. Díky své pružnosti a pevnosti se používá k výrobě nábytku už po staletí. Přírodní ratan má nezaměnitelný vzhled, ale není tak odolný vůči povětrnostním vlivům, proto se hodí spíše do interiéru nebo krytých prostor.
Naopak umělý ratan (někdy označovaný jako polyratan) si získal obrovskou popularitu právě proto, že napodobuje přírodní vzhled, ale je výrazně odolnější a praktičtější.
Jak se vyrábí umělý ratan
Umělý ratan je nejčastěji vyráběn z polyethylenu (PE), plastu, který je vysoce odolný vůči slunci, mrazu i vlhkosti. Výrobní proces zahrnuje tvarování plastových vláken, která se následně ručně či strojově splétají kolem pevné hliníkové nebo ocelové konstrukce.
Zajímavosti a detaily:
- Polyethylen je recyklovatelný a neztrácí své vlastnosti ani po mnoha letech používání.
- Kvalitní umělý ratan je barevně stálý - nebledne ani na přímém slunci.
- Vlákna mohou mít různé tvary (plochá, kulatá, půlkulatá), což ovlivňuje design i pohodlí.
- Prémiové výrobky často mají UV filtr a povrchovou úpravu proti praskání.
Údržba a péče
Ačkoliv je umělý ratan nenáročný, vyplatí se mu věnovat základní péči:
- Pravidelně otírat prach a pyl, aby se neusazoval mezi vlákny. Pak nábytek působí zašlým dojmem.
- Při silném znečištění použijte jemný kartáček nebo tlakovou vodu s nižším výkonem.
- Na zimu, pokud možno, skladujte pod střechou nebo chránit plachtou.
Polštáře a čalounění, které bývají součástí setů, je vhodné ukládat do sucha, aby se prodloužila jejich životnost.
Jak si vybrat ten pravý nábytek
Při výběru ratanového nábytku je dobré zvážit několik faktorů:
- Materiál konstrukce: upřednostněte hliníkovou, je lehká a nerezaví.
- Kvalita vlákna: volte polyethylen (PE), vyhýbejte se levnějším PVC napodobeninám, které praskají.
- Komfort: vyzkoušejte polstrování a ergonomii sezení.
- Design: zvažte, zda chcete moderní rovné linie nebo přírodní rustikální styl.
- Záruka a servis: kvalitní výrobci nabízejí záruku až několik let.
Ratanový nábytek, a zejména ten umělý, představuje ideální volbu pro každého, kdo hledá kombinaci estetiky, pohodlí a dlouhé životnosti. Pokud se rozhodnete investovat do kvalitního setu, odmění vás nejen krásným vzhledem vaší zahrady či terasy, ale i minimálními starostmi s údržbou.