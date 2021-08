Třikrát týdně maximálně hodinu. Čína znovu omezila, kdy můžou děti hrát videohry

Čína znovu omezila čas, v němž smějí děti hrát onlinové hry. Od 1. září to bude možné jen tři hodiny týdně, a to v pátek a o víkendových dnech nebo o svátcích vždy mezi 20:00 a 21:00. Oznámila to v pondělí agentura AP, podle níž je to nepřísnější zásah do tohoto odvětví v Číně.

Peking vydal regulaci už v roce 2019, kdy dovolil nezletilým hrát počítačové hry hodinu a půl denně a tři hodiny o svátcích. Restrikce Pekingu dopadají na velké technologické společnosti jako NetEase nebo Tencent, jejíž hra Honor of Kings je celosvětově velmi oblíbená. AP napsala, že akcie firmy Tencent v pondělí ještě před ohlášením dalšího omezení oslabily o 0,6 procent a že od únorového vrcholu se její tržní hodnota snížila o více než 300 miliard dolarů (6,5 bilionu korun), což přesahuje celkovou hodnotu firem Nike nebo Pfizer. Akcie společnosti NetEase při otevření obchodování v New Yorku klesly o devět procent. Omezování videoherních společností v Číně souvisí se strachem z jejich společenského vlivu, píše AP. Firma Tencent na tyto obavy nedávno zareagovala oznámením, že sama omezí přístup nezletilých ke svým produktům na hodinu denně a dvě hodiny o svátcích a že neumožní nákup dětem mladším 12 let. Tencent tehdy reagovala na kritiku odvětví v čínském tisku. Státní list Economic Information Daily začátkem srpna označil internetové hry za elektronické drogy, protože se u dětí na ně vytváří závislost. Nad hrou Honor of Kings podle listu tráví studenti i osm hodin denně Čína v minulých měsících regulovala také oblast elektronického obchodu a výuky. Firmy nabízející doučování školních předmětů mohou být pouze neziskové.