Číňanka šla na krátké rande, v domě nápadníka uvázla kvůli opatřením řadu dní

Třicetiletá Číňanka, která se začátkem ledna vydala na krátkou schůzku naslepo, musela v domě svého potenciálního partnera nakonec zůstat řadu dní. Úřady totiž nečekaně celou čtvrť ve městě Čeng-čou ve střední Číně kvůli obavám z šíření koronaviru uzavřely.

"Protože stárnu, moje rodina chtěla, abych se setkala s deseti muži, kteří by se ke mně mohli hodit," uvedla Číňanka s příjmením Wang. "Pátý nápadník si přál předvést mi své kuchařské umění a pozval mě k sobě domů na večeři," dodala ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Uvedl to zpravodajský server CNN.

Když se ale Wang chystala po jídle dům opustit, zjistila, že v celé čtvrti byl mezitím vyhlášen lockdown. Čína takto pravidelně uzavírá rozsáhlé oblasti do karantény, pokud se mezi obyvateli objeví nákaza koronavirem. Opatření je součástí čínské politiky "nulové tolerance", jejímž cílem je zabránit místnímu šíření viru hned v zárodku, byť za pomoci drastických opatření.

Čínským médiím Wang řekla, že do svého domovského města Čeng-čou přijela nedávno z jihočínského Kantonu, aby zde oslavila čínský Nový rok. Po příjezdu strávila týden setkáními s potenciálními nápadníky, které pro ni rodina vybrala. Do domu pátého z nich přišla 6. ledna, zůstala v něm ale podstatně déle, než plánovala.

Zkušenosti ze společného soužití s cizím mužem publikovala na internetu. Její videonahrávky se brzy staly hitem na populární sociální síti Weibo, která je čínskou obdobou Twitteru. Na videích bylo například vidět, jak jí hostitel servíruje různá smažená jídla jako v Číně oblíbená rajčata s vejci.

"Je mlčenlivý jako dřevěná figurína, všechno ostatní je ale celkem v pořádku. Vaří, uklízí a pracuje. Nevaří sice moc dobře, ale je ochoten trávit v kuchyni dost času, což je skvělé," uvedla žena.

V pondělí Wang oznámila, že se rozhodla své původní video skrýt kvůli přílišné popularitě. "Zatím jsem pořád v domě tohoto muže. Je to čestný člověk, není moc výřečný. Když se začalo moje video šířit (na sociální síti Weibo), volali mu jeho přátelé - myslím si, že to zasáhlo do jeho života. Proto jsem tu nahrávku odstranila," uvedla. "Děkuji vám všem za pozornost… Doufám, že pandemie brzy skončí a že si svobodné dívky brzy někoho najdou," dodala.

Město Čeng-čou, které je metropolí provincie Che-nan, odhalilo v současné vlně epidemie přes 100 nákaz. Úřady uzavřely restaurace, salony krásy a další podniky, které nejsou pro chod života nezbytně nutné. V rizikových oblastech nejezdí autobusy ani taxíky, napsal server CNN.