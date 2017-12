Čína spouští systém hodnocení důvěryhodnosti svých občanů. Rozhodne o hypotéce i vízu do Evropy

před 17 minutami

Čínská vláda například bude sledovat, co a kde lidé nakupují, jaké účty platí či naopak neplatí nebo s kým se scházejí a udržují přátelství. Všechny tyto aktivity by se pak měly sčítat do takzvaného občanského skóre, které rozhodne o způsobilosti Číňanů k práci nebo hypotéce, kam budou chodit jejich děti do školy, a dokonce o tom, zda si domluví rande.

Čínská vláda by chtěla v roce 2020 naplno spustit kontroverzní systém sociálního kreditu - oficiální hodnoticí systém používaný k posouzení důvěryhodnosti své 1,3 miliardy občanů. Třicet vlád manipulovalo s informacemi na sociálních sítích, tvrdí studie Freedom House číst článek Sledovat se tak například bude, co a kde Číňané nakupují, jaké účty platí či naopak neplatí nebo s kým se scházejí a udržují přátelství. Všechny tyto aktivity by se pak měly sčítat do takzvaného občanského skóre, které rozhodne o jejich způsobilosti k práci nebo hypotéce, kam budou chodit děti do školy, a dokonce o tom, zda si domluví rande. Stát jako chůva "Vytvoří to důvěryhodné prostředí veřejného mínění. Posílí to upřímnost ve vládních a obchodních záležitostech, společenskou upřímnost a budování důvěryhodnosti soudů," citoval server Konbini prohlášení čínské vlády. Podle Švéda Johana Lagerkvista, specialisty na čínský internet na Švédském institutu mezinárodních vztahů, se jedná o velmi ambiciózní projekt jak do hloubky, tak rozsahu. "Je to sledování spotřebitelů ve stylu Amazonu s orwellovským politickým sklonem," řekl britskému serveru Wired. Specialista na čínské právo a veřejnou správu Rogier Creemers z Van Vollenhovenova institutu na Leidenské univerzitě, jenž zveřejnil komplexní překlad čínského plánu, jej přirovnal k "recenzím Yelp se státem jako chůvou, která vám neustále kouká přes rameno". Zatím dobrovolně, za tři roky povinně V současné době se Číňané mohou do systému zapojit dobrovolně, za tři roky však bude účast všech obyvatel země povinná. A podle mnohých to zcela změní přístup k soukromí jednotlivců i firem. Server Wired také upozornil na to, že čínská vláda dala oprávnění k vývoji systému a algoritmů osmi soukromým firmám. Dle očekávání, datové giganty provozují dva z nejznámějších projektů. Prvním je společnost China Rapid Finance, partner sociální sítě Tencent a chatovací platformy WeChat s více než 850 miliony uživatelů. Další je Sesam Credit, provozovaný skupinou Ant Financial Service Group, pobočkou společnosti Alibaba (provozuje obchodní platformy, jako je AliExpress). Kromě půjček Ant Financial Service Group vlastní také platformu AliPay, kterou lidé používají pro on-line nákupy, platby taxíků či nákupy lístků do kina. A jak funguje hodnocení? Lidé mohou na Sesam Credit získat od 350 do 950 bodů. Ačkoliv není zcela znám algoritmus výpočtu, v potaz se bere pět věcí - úvěrová historie, schopnost uživatele plnit závazky, osobní charakteristiky (jako je telefonní číslo či adresa), chování a preference uživatele a vztahy s ostatními lidmi. Wired také uvádí příklady, kdy vysoký sociální kredit může Číňanům zajistit určité výhody. Třeba půjčení auta bez vratné zálohy, rychlejší registraci v hotelech, přednostní odbavení na letišti či rychlejší vyřízení celoevropského schengenského víza. Vysokým sociálním skóre se chlubí Číňané už také na sociální síti Weibo. Může jim zajistit snadnější výběr partnera či zvýšit pravděpodobnost, že uzavřou manželství.

autor: mdan

Související





Hlavní zprávy