Chytrá designová světla jsou hitem podzimu

Inteligentní řízení domácnosti není už dávno hudbou budoucnosti a postupně se stává součástí našich životů. Immax NEO přináší nový rozměr do osvětlení interiérů a ochrany vaší domácnosti. To vše jednoduše a intuitivně pomocí dálkového ovladače nebo aplikace v mobilním telefonu.

Nastavte si intenzitu světla, jeho tepelný odstín, barevné tóny nebo třeba časové režimy osvětlení v různých částech domova. To vše můžete řídit pomocí systému Immax NEO. Vytvořte si příjemnou světelnou atmosféru pro každou místnost a příležitosti.

"Pro své zákazníky jsme vytvořili nabídku až 70 designových svítidel, čímž zcela vynikáme v rámci českého trhu. Všechny modely jsou v nadčasovém provedení, aby zapadly do jakéhokoliv interiéru a dotvořily jeho celkový vzhled. K dispozici jsou chytrá svítidla, žárovky i stále populárnější decentní LED pásky," říká Milan Žák ze společnosti Immax.

Klid v duši začíná doma

Celý systém se dá zároveň napojit na alarm a může tak ochránit domácnost před nezvanými návštěvníky. Součástí jsou pohyblivé senzory, magnetická čidla na okna, kódovací klávesnice a klíčenka. Díky tomu získáte naprostý přehled, co se děje u vás v domě, i když jste třeba stovky kilometrů daleko.

Inteligentní řízení domácnosti Immax NEO funguje na principu moderní technologie ZigBee 3.0, která představuje to nejpokrokovější řešení v oblasti chytrých domácností. "Jedná se o bezdrátový komunikační systém, jehož cílem je při nízkých energetických nákladech propojit všechna zařízení v domácnosti a zároveň efektivně předávat informace přímo vám do chytrého zařízení. Oproti Bluetooth nebo Wi-Fi připojení vyniká svým dosahem až několika stovek metrů," popisuje Milan Žák.

Nové technologie, jednoduché ovládání

Stabilitu celého systému zajišťuje inteligentní brána Immax NEO Smart bridge + alarm. Jedná se o srdce celé chytré domácnosti, které propojuje vaši mobilní aplikaci se všemi dostupnými funkcemi. Komunikuje přes protokol ZigBee 3.0, který je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri Zkratky, Google Assistant a Philips HUE.

"Abyste mohli jednotlivé přístroje ovládat bez omezení, vždy k tomu potřebujete zařízení NEO Smart bridge + alarm. To umožňuje celkovou komunikaci všech složek napojených na společnou síť. Bez něj by navíc nebylo možné využívat všechny funkce na sto procent," upozorňuje Milan Žák.

Immax WPB CZ, s.r.o.

Ostravská společnost Immax se dlouhodobě zaměřuje na prodej a dovoz průmyslových, interiérových i domácích LED světelných zdrojů, příslušenství k notebookům, fotoaparátům a smartphonům. V roce 2019 vstoupila na tuzemský trh s produkty pro chytrou domácnost, které nesou označení Immax NEO. Cílem společnosti je propojit všechna zařízení do jednoho snadno ovladatelného komplexu, díky čemuž bude možné řídit domácnost z jakéhokoliv místa na světě pomocí jednoho kliku na mobilním telefonu, notebooku či tabletu. Více informací na www.immax.cz a www.immaxneo.cz. Chytrou domácnost firmy si můžete prohlédnout i na největším tuzemském stavebním veletrhu For Arch, který se uskuteční od 17. do 21. září v Praze-Letňanech.