Chůze pozpátku: Překvapivé benefity pro tělo i mysl potvrzené vědou

Chůze je jedním z nejjednodušších způsobů, jak se udržet v kondici, ale pohyb pozpátku může nabídnout ještě větší výhody. Tento netradiční styl chůze, známý jako retro chůze, pomáhá zlepšit rovnováhu, posílit svaly a dokonce podpořit kognitivní funkce.

Chůze pozpátku není žádnou novinkou - v Číně se praktikuje po staletí jako součást tradičních cvičení. V moderní době ji využívají sportovci a trenéři ke zlepšení výkonu a nyní vědci objevují její skryté benefity.

Na rozdíl od chůze vpřed, která zatěžuje především kotníky, přenáší chůze pozpátku zátěž na kyčle a kolena, čímž aktivuje jinou skupinu svalů. "Upřímně si myslím, že největším přínosem chůze pozpátku na běžeckém pásu je možnost změnit mechanickou zátěž těla a vyzvat mozek a rovnovážný systém k plnění nového úkolu," vysvětluje Nicole Haasová, ortopedická specialistka z Colorada. Podle Janet Dufekové, profesorky kineziologie na Nevadské univerzitě, může chůze pozpátku zlepšit pružnost zad a podkolenních šlach, zmírnit bolesti a posílit stabilitu. "Proto se často využívá ve fyzioterapii a rehabilitačních programech," dodává.

Více kalorií, lepší kondice

Podle American College of Sports Medicine spaluje chůze pozpátku o 40 % více kalorií než chůze vpřed. Studie z roku 2014 publikovaná v International Journal of Scientific and Research Publications zjistila, že ženy ve věku 20-40 let, které šest týdnů pravidelně praktikovali tento styl chůze, zlepšily svou kondici a snížily tělesný tuk.

"Jednoduše řečeno… pokud chcete zabijácký trénink hýždí a podkolenních šlach, zkuste tlačit sáňky s připevněným pásem a jednoduše chodit 10-15 metrů pozpátku. Nebudete zklamáni," doporučuje Daine McKibben Riceová, ředitelka Validus Sports Injury Clinic v Londýně.

Benefity pro mozek

Nové studie naznačují, že retro chůze posiluje nejen svaly, ale také kognitivní funkce. Výzkum z roku 2019 ukázal, že ti, kdo pravidelně chodili pozpátku, měli lepší rovnováhu, stabilitu a rychlejší reakční dobu.

"Chůze pozpátku zlepšuje kognitivní funkce tím, že podporuje prostorové povědomí a koordinaci. Protože vyžaduje více pozornosti a soustředění, může také pozitivně ovlivnit exekutivní funkce," vysvětluje Ashwini Nadkarni, odborný asistent psychiatrie na Harvard Medical School.

Kromě toho může být tato metoda přínosná i pro lidi s artritidou nebo bolestmi kloubů. Studie v North American Journal of Medical Sciences zjistila, že pravidelné zařazení chůze pozpátku do fyzioterapie významně snižuje bolest a zlepšuje mobilitu u pacientů s osteoartrózou kolenního kloubu.

Je chůze pozpátku opravdu lepší?

Ne všichni odborníci jsou o jejích benefitech přesvědčeni.

"Důkazy pro trénink chůze pozpátku pocházejí většinou z fyzioterapie, kde malé studie naznačují její přínosy pro lidi s problémy s koleny. Pro většinu z nás to ale není nic zázračného, spíše kuriózní cvičení s rizikem zakopnutí," říká Jonathan Jarry, vědecký komunikátor z McGill University. Haasová dodává: "Výzkumy se zaměřují na specifické diagnózy, takže není jisté, zda by chůze pozpátku měla univerzální přínos pro všechny."

Bezpečnost především

Pokud chcete tuto metodu vyzkoušet, měli byste dbát na bezpečnost. "Nejlepší je začít na běžeckém pásu nebo mít někoho, kdo vás povede, abyste se vyhnuli zakopnutí," radí Dufeková.

Chůze pozpátku nabízí řadu potenciálních výhod - od posílení svalů a lepšího držení těla až po pozitivní vliv na mozek. Přesto je důležité přistupovat k ní obezřetně a nepřeceňovat její účinky. Pokud ji zařadíte do své rutiny, můžete si nejen zpestřit cvičení, ale také otestovat svou koordinaci a rovnováhu.