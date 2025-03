Chraňte si srdce. Klíčem je prevence, ale problémem je, že vysoký tlak nebolí

Kardiovaskulární onemocnění patří mezi nejčastější příčiny úmrtí, přesto jim lze často předejít. Problém je, že rizikové faktory jako vysoký krevní tlak nebo ateroskleróza nebolí, a tak je mnoho lidí ignoruje. Jak můžete své srdce a cévy udržet zdravé? Klíčem je prevence.

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí na světě, přesto si mnoho lidí neuvědomuje, že jim lze ve většině případů předejít. Bohužel se jedná o problém, který je často podceňován.

Hlavní komplikací je skutečnost, že rizikové faktory, jako je ateroskleróza, vysoký krevní tlak nebo zvýšená hladina cholesterolu (přesněji ApoB), nezpůsobují žádnou okamžitou bolest ani nepohodlí. Člověk tak může mít narušené zdraví srdce a cév, aniž by si toho byl vědom. Co tedy sledovat pro včasnou prevenci? Platí jednoduché pravidlo - pokud něco měříme, můžeme to také zlepšovat!